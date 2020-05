Les voyages en Europe pour les Belges pourraient être autorisés à la mi-juin

Le ministre belge des Affaires étrangères Philippe Goffin (MR) donne ce jeudi soir de l’espoir aux Belges qui envisagent toujours de partir en vacances cet été, après le déconfinement.

Au micro de la RTBF, il annonce : "C’est encore un peu tôt. J’aimerais le dire de manière certaine" que les Belges vont pouvoir partir en vacances cet été. "La décision relève du Conseil national de Sécurité. Mais c’est vrai que nous sommes dans une phase de préparation, de discussions pour faire en sorte que lorsque le GO sera donné – et j’espère qu’on pourra le donner -, on travaille de manière coordonnée avec nos voisins européens."