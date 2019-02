Les voitures sans permis sont-elles plus souvent impliquées dans des accidents mortels?

Un accident de la circulation repose dramatiquement la question de la dangerosité des voitures « sans permis ». Des voiturettes qui ressemblent à des véhicules classiques mais qui ne peuvent dépasser les 45 km/h, ne transportent que deux personnes, et ne nécessitent pas la détention d’un permis de conduire de type B.

Une collision frontale entre un SUV Volvo et une voiture électrique vient de faire deux morts, samedi à Rhode-Saint-Genèse, a indiqué le parquet. L’accident s’est produit quand une voiture électrique sans permis, conduite par une jeune fille de 18 ans, a subitement tourné à gauche alors qu’une Volvo arrivait en sens inverse. Les deux véhicules se sont heurtés frontalement. La passagère de la voiture électrique est décédée sur les lieux de l’accident. Transportée à l’hôpital, la conductrice, originaire de Lasne, n’a pas survécu à ses blessures.

Deux autres adolescentes de 16 ans qui étaient aussi dans la voiture sans permis ont été grièvement blessées. Leurs jours ne sont toutefois pas en danger. Le parquet de Hal descendu sur les lieux précise : « La voiture électrique n’était prévue que pour 2 personnes. Selon les premiers éléments de l’enquête, il semble qu’elle ait subitement tourné à gauche et que le véhicule arrivant en sens inverse n’ait pu l’éviter ».

Voitures sans permis dangereuses

Ces voitures sans permis seraient très dangereuses. Au cours des quatre dernières années, il y a eu 242 accidents avec blessés impliquant des voitures sans permis en Belgique. Selon une étude de l’AWSR, (l’agence wallonne pour la sécurité routière), pour 1000 accidents, on déplore en moyenne 21 tués dans une de ces voiturettes contre 18 dans une voiture classique.

La Wallonie est particulièrement touchée par des accidents impliquant ce type de véhicule. Entre 2014 et 2017, il y a eu 189 blessés dans une de ces voiturettes contre 119 en Flandre.

Véhicules légers qui ne font pas le poids en cas de collision

Benoit Godart, de VIAS, (l’agence fédérale de sécurité routière) affirme : « Ces véhicules légers, peu résistants, ne font pas le poids, en cas de collision. Leur structure et leur carrosserie ne peuvent pas dépasser les 450kg. Elles sont très mal classées dans les crash-tests, faute d’équipement de protection comme des airbags. Leur gros point noir, est de ressembler à une voiture mais de rouler à 45 km/h sur des voies où le reste de la circulation roule à 70 voire 90km/h. Une différence de vitesse à l’origine d’accidents graves. »

Ces voitures baptisées sans permis, peuvent être conduites par des personnes nées avant février 1961, mais nécessitent, pour tous les autres, un permis pour cyclomoteurs limités à 45 km/h, à partir de 16 ans. Elles ne doivent pas, comme les voitures classiques, passer au contrôle technique mais doivent cependant être immatriculées. Elles doivent aussi être assurées, mais une assurance en responsabilité civile de base suffit.

En 2014, il se vendait près de 1500 de ces véhicules par an. Conçue, au départ, pour les personnes plus âgées, elle a de plus en plus le vent en poupe chez les jeunes de moins de 18 ans provenant de milieux aisés. Son prix varie de 10 à 15.000 euros.