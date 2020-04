Les visites à nouveau autorisées dans les maisons de repos en Wallonie

Après plusieurs semaines de confinement, les visites pourront reprendre dans les 602 maisons de repos en Wallonie. C’est ce que vient de confirmer une circulaire rendue publique ce mardi 28 avril (et à retrouver en intégralité ci-dessous).

Cette réouverture s’accompagne cependant de conditions strictes. "Au-delà du cadre général et des procédures qui entourent ces prochaines visites, l’autorité wallonne veut garantir la santé et le bien-être des résidents, du personnel des maisons de repos et des familles ", précise Christie Morreale, en charge de la Santé en Wallonie, dans un communiqué.

Des conditions à la reprise des activités ont été fixées par la Région :

Aucune visite ne peut être imposée à un résident ;

Si des établissements ont déjà mis en place des visites, celles-ci devront à l’avenir impérativement rencontrer les principes arrêtés dans la nouvelle circulaire wallonne ;

La visite des proches en maisons de repos ne peut engendrer ni une désorganisation des services ni un détournement des ressources humaines indispensables à la prise en charge des résidents ;

Ces visites restent complémentaires aux autres moyens de communication tels que le téléphone, les contacts audiovisuels déjà mis en place pour limiter la solitude des aînés ;

Dans chaque établissement, le début des visites encadrées ne pourra avoir lieu qu’au terme du processus général dépistage, c’est-à-dire lorsque le dépistage généralisé des résidents et du personnel est réalisé, que les résultats ont été transmis et analysés, et que la mise en œuvre des mesures à prendre éventuellement en fonction des résultats (cohortage ou autres) est effective ;

Les modalités des visites divergeront selon que le résident est positif ou négatif au COVID-19 ;

Des consignes d’hygiène strictes devront être respectées ;

Tout visiteur qui ne respecte pas les directives se verra refuser l’entrée à l’établissement.

L’organisation des visites se fera dans le respect des règles suivantes :

Chaque visiteur et membre du personnel doivent se conformer aux règles de précaution d’hygiène détaillées ;

Les règles d’usage préconisées par le SPF Santé publique doivent être affichées à l’entrée de l’institution et dans les locaux dédicacés aux rencontres ;

Au minimum, le port du masque chirurgical par le visiteur est obligatoire (le visiteur devant venir avec son masque chirurgical) ;

Le principe de distanciation physique doit être respecté (1,5 mètre)

La remise d’objets en direct entre visiteurs et résidents est interdite. Tout colis à destination du résident peut être transmis à celui-ci moyennant des modalités de dépôt définies par l’autorité wallonne.

Avant la visite, il conviendra de se conformer aux directives ci-dessous :

Le résident fait le choix du visiteur qu’il souhaite rencontrer. Si le résident n’est pas en mesure de faire ce choix, il revient à son mandataire ou représentant de faire le choix en son nom ;

Le visiteur doit avoir convenu préalablement à toute visite, d’un rendez-vous avec l’établissement et l’établissement peut se réserver le droit de fixer la plage horaire des visites ;

Au moment de la prise de rendez-vous, chaque visiteur sera informé des mesures sanitaires qu’il doit prendre ainsi que des risques qu’il encourt.

Et pendant la visite, les règles suivantes sont d’application :