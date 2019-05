Les victimes d'agressions sexuelles désemparées face à la lenteur de la justice

Le meurtre de Julie Van Espen ne cesse de provoquer des réactions, et sur le manque de moyens de la justice et sur la prise en charge des victimes d'agressions sexuelles. Nous avons recueilli le témoignage d'une maman inquiète à plus d'un titre. Elle n'a pas de nouvelles de la plainte pour le viol de sa fille. Une plainte déposée il y a plusieurs mois.

La fille de Caroline (nom d'emprunt) a 15 ans. Elle a été victime d'un viol l'été dernier. « J'ai eu connaissance fin du mois de septembre du viol qu'elle a subi au mois d'août. Elle n'avait pas osé m'en parler avant. C'est suite à des problèmes à l'école, de copains communs avec son agresseur qui sont venus la harceler, que j'ai été mise au courant de ce qui lui est arrivé» explique la mère de la jeune victime.

Caroline porte plainte. Sa fille est entendue deux mois plus tard, en décembre dernier, par des spécialistes de la police et des psychologues. Depuis son audition, elles sont sans nouvelles. « On m'avait dit que ça pouvait prendre du temps, que les délais étaient assez longs. Je suis bien au courant du manque de moyens de la justice. Mais forcément, mon sentiment est d'être désemparée parce que, quand ma fille fait des crises en disant que de toute façon, les flics s'en foutent, que tout le monde s'en fout, je ne sais pas trop ce qu'il faut répondre à cela parce que je suis tout aussi désemparée qu'elle », dit Caroline.

C'est un sentiment que les magistrats comprennent mais ces délais, entre un dépôt de plainte et une arrestation éventuelle de l'agresseur présumé, sont d'habitude très longs. Damien Leboutte, Procureur de Division de Liège, explique: « La volonté du Parquet, c'est d'arriver avec des dossiers qui tiennent la route. Parce que, d'un côté, on veut éviter une deuxième victimisation de la victime qui a déjà assez subi dans ce type de dossier. Et d'autre part, on veut éviter que l'auteur ne se retrouve avec un acquittement parfois au bénéfice du doute et ne puisse se ressentir renforcé dans ses convictions, mise à part dans un dossier où on a un flagrant délit, où les choses sont assez simples. Mais ici, dans des dossiers de moeurs, c'est souvent la parole de l'un contre la parole de l'autre. Ça peut paraître choquant, mais il faut se dire qu'à un moment donné, nous, on doit ramener des preuves de l'existence des faits tels qu'ils se sont passés et pour amener ces preuves, on a des devoirs à effectuer ».

Pour les associations de défense du droit des femmes, ce genre d'affaire n'est pas rare. Anne Fontinoy, responsable de Vie Féminine Liège, explique: « Il n'y a pas de statistiques en Belgique, mais en tout cas, nous, on peut se référer à ce que les femmes nous disent et ce qu'elles disent, c'est que la difficulté, c'est le suivi, l'accompagnement des victimes après ce qu'elles vivent, les drames qu'elles vivent. A un moment donné, il faut activer autre chose, il faut mettre des choses en place. Est-ce que la société de demain veut arrêter ces violences faites aux femmes? Si oui, alors il faut mettre les bouchées doubles et il faut mettre des choses concrètes sur la table ».

Pour Caroline et sa fille, le chemin sera encore long. Elles aimeraient pouvoir enfin tourner la page.