Les Verts et le cdH négocient aussi, en route vers un gouvernement Wilmès 2.0 doté de pouvoirs spéciaux?

La famille écologiste est maintenant assise à la table des négociations pour discuter d'un éventuel gouvernement d'urgence. "Nous avons entendu dire qu'il y aurait une conférence de presse, ils travaillent sur une percée", explique Pieterjan Desmedt, journaliste à la VRT.

Concrètement, la N-VA, PS, SP.A, Open VLD, MR, Cd&V, Groen et Ecolo sont maintenant autour de la table. "Il semble qu'ils s'orientent en direction du gouvernement actuel avec le soutien de l'opposition, pendant une période déterminée", déclare le journaliste politique Rik Van Cauwelaert.

Les discussions en cours à la présidence de la Chambre sous la houlette des deux chargés de mission royale, Patrick Dewael et Sabine Laruelle, étaient toujours en cours dimanche vers 20h30. Les présidents de parti autour de la table essaient de se mettre d'accord sur les conditions d'un soutien externe au gouvernement fédéral actuel, minoritaire et en affaires courantes, afin de lui permettre de faire face à la pandémie de coronavirus et ses conséquences, a-t-on appris à bonne source.

Vers 21 heures, des représentants du cdH se sont rendus sur place, Theo Francken (N-VA) serait aussi en route.

Pieterjan Desmedt ajoute depuis la rue de la loi: "Le gouvernement Wilmès recevrait les pleins pouvoirs pour combattre la crise du coronavirus, les partis s'unissent dans l'intérêt du pays."

L'objectif de cette réunion serait d'octroyer des "pouvoirs spéciaux" au gouvernement Wilmès, c'est-à-dire une extension exceptionnelle des compétences réglementaires du gouvernement fédéral. Cette situation s'est déjà produite en 2009 lors de l'épidémie de grippe du virus H1N1.

Une source proche des négociations nous confie que "les discussions en cours et que l'idée est bien d'avoir un gouvernement capable de gérer l'épidémie".