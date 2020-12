Coronavirus en Belgique : retard de livraison ou pas, la stratégie de vaccination garde le même cap

L’annonce du retard dans la livraison des vaccins à la Belgique a dans un premier temps un froid parmi les responsables et les experts.

Au départ, la Belgique devait recevoir quelque 600.000 vaccins, ce qui aurait dû permettre de vacciner 300.000 personnes (il faut deux doses par personne). Cependant, ce nombre ne sera pas atteint dans le délai initialement prévu. C'est même moitié moins que prévu.

Pfizer rassure

Le géant américain, qui possède une unité de production à Puurs, près d’Anvers, tient toutefois à rassurer. Pfizer s’explique : "l’élargissement de la chaîne d’approvisionnement en matières premières a pris plus de temps que prévu. Ce qui a également eu un impact, c’est que les résultats des essais cliniques ont été légèrement plus tardifs que prévu initialement, de sorte que nous avons dû nous concentrer davantage sur la production pour ces essais".

"Il est vrai qu’une telle opération au niveau mondial est inédite et pose des problèmes de logistique. Les quantités de vaccins prévues seront bel et bien produites en Belgique, indique Pfizer, cela n’affectera pas la date de début de la campagne de vaccination. Même s’il est possible que son implémentation soit un peu plus lente dans un premier temps, la mise en œuvre de la stratégie de vaccination telle qu’elle se présente actuellement pourra donc commencer au début du mois de janvier comme prévu".

"Cacophonie autour de la vaccination"

Mais c’est toute la stratégie en vue de la vaccination de la Belgique qui risque de se retrouver perturbée. Une campagne de sensibilisation est prévue. Le Premier ministre Alexander De Croo avait annoncé que le 5 janvier, on vaccinerait les premières personnes en Belgique. Cet engagement tient-il toujours ?

Invité du JT de 13 heures de ce 12 décembre, Yves Coppieters, épidémiologiste à l’ULB, se pose clairement la question de la stratégie à suivre désormais : "ce n’est pas une bonne nouvelle, cela va retarder la bonne gestion de l’épidémie dans notre pays. Ça va revoir la stratégie vaccinale".

Le Dr Coppieters n’hésite pas à parler d’une cacophonie autour de la vaccination.