Les travailleurs de Fedasil manifestent à Bruxelles pour alerter sur le manque de lits

Plus d'une centaine de personnes selon la police et jusqu'à 200 selon les organisateurs ont manifesté jeudi matin aux abords de la zone neutre abritant plusieurs ministères et le cabinet du Premier ministre, pour appeler le niveau fédéral à contenir les effets de la crise de l'accueil actuelle. Elles s'adressent en premier lieu au secrétaire d'Etat en charge de l'Asile et la Migration Sammy Mahdi.

Cette action était organisée par les travailleurs de Fedasil, l'agence fédérale en charge de l'accueil des personnes demandant une protection internationale, avec le soutien de partenaires comme l'ONG Médecins du Monde et la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiées qui assurent une gestion humanitaire des laissés pour compte.

Danaé Coquelet, porte-parole au centre d'arrivée du Petit Château, s'est exprimé au nom de l'ensemble des travailleurs. "On ne peut plus continuer comme cela, avec une gestion au jour le jour. Ce n'est plus possible car cela ne respecte pas les droits des demandeurs de protection internationale, ni les droits des travailleurs du secteur de l'accueil. Les travailleurs sont épuisés, mais tiennent bon car ils ont envie d'accueillir décemment les demandeurs, ce qui n'est plus possible car tous les jours on doit choisir qui va rentrer et qui va devoir rester dehors. Les places arrivent aux compte-gouttes alors que les demandeurs de protection internationale continuent à affluer. On a une saturation à 97% de tous les centres en Belgique."