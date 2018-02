Les travailleurs de Brussels Airlines demandent à Lufthansa de garder leur patron

Les travailleurs de la compagnie aérienne Brussels Airlines ont lancé vendredi une pétition dans laquelle ils expriment leur soutien à leur administrateur délégué Bernard Gustin. Ils ont agi de la sorte après que des médias ont révélé que sa position à la tête de l'entreprise était menacée. Une réunion du conseil d'administration de SN Airholding, la maison-mère de Brussels Airlines, qui est depuis un an à 100% dans les mains du groupe allemand Lufthansa, est d'ailleurs prévue lundi à Francfort et pourrait sceller le sort du patron bruxellois.

Les articles de presse ont suscité encore davantage d'inquiétude au sein du personnel de la compagnie, explique Filip Lemberechts, du syndicat libéral. Cela alors que les pilotes de l'entreprise mènent des actions affectant la ponctualité des avions depuis plusieurs jours. Ces derniers reprochent à la direction de ne pas avoir avancé dans une série de dossiers, concernant notamment les temps de vol et les pensions.

Un potentiel licenciement de Bernard Gustin et de Jan De Raeymaeker, le directeur financier de Brussels Airlines depuis 2012, n'a rien amélioré à l'ambiance, selon le syndicaliste.

Les travailleurs ont dès lors lancé une pétition, intitulée "Lufthansa: keep Bernard Gustin as Brussels Airlines CEO". Ils craignent qu'un départ de leur CEO signifie la fin du modèle hybride de l'entreprise, qui mêle les spécificités des compagnies à bas coûts et classiques et qui lui a permis de rivaliser avec les Ryanair et autres Vueling.