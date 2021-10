Les théories du complot autour de Jürgen Conings alimentées depuis la Russie, affirme le chef de la Défense

Des éléments concrets indiquent que les théories du complot autour du militaire d'extrême droite Jürgen Conings, suspecté d'avoir voulu perpétrer une attaque terroriste, ont été alimentées par des trolls russes sur internet, affirme le chef de la Défense (Chod), Michel Hofman, dans plusieurs journaux ce jeudi. Il souhaite dès lors disposer plus rapidement d'une véritable cyberdéfense.

Selon le chef de la Défense, des preuves attestent de l'ingérence russe "dans l'intention de déstabiliser notre société occidentale et de radicaliser les gens ici", rapporte la presse flamande.

Le caporal aux idées extrémistes, avait disparu le 17 mai après avoir volé des armes lourdes à la caserne de Bourg-Léopold (Limbourg). Une lettre avait ensuite été retrouvée où il menaçait le gouvernement, son employeur et des scientifiques. Il avait aussi été repéré rôdant autour de l'habitation du virologue Marc Van Ranst. Un mois après sa disparition, il avait finalement été retrouvé mort dans un bois de Dilsen-Stokkem. Il s'est probablement suicidé.

Suspicions sur les causes de sa mort

Lors de sa disparition, et surtout après la découverte de sa dépouille, toutes sortes de suspicions ont été partagées via les réseaux sociaux, comme le fait que le soldat "en aurait trop su" et qu'il aurait été "assassiné".

M. Hofman souhaite dès lors que l'armée mette plus rapidement en place une véritable cybercomposante afin de contrer les attaques des trolls sur internet. À terme, quelque 300 soldats et civils hautement qualifiés travailleraient dans ce département pour y effectuer un travail défensif et offensif en ligne, écrivent Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Laatste Nieuws, Het Belang van Limburg, De Tijd et De Morgen.