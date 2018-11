Les terrains synthétiques sont-ils dangereux pour la santé ?

Certains y voient le prochain grand scandale sanitaire. En cause le SBR, une substance composée de pneus recyclés sous forme de petites billes noires. Leur fonction ? Elles amortissent les chocs et tiennent la fibre de l'herbe droite. En Fédération Wallonie-Bruxelles, selon nos confrères de la Dernière Heure, près de 80% des terrains synthétiques sont fabriqués avec ces billes. Or, certains spécialistes s’inquiètent. Ces billes pourraient être à l’origine de cancers, car ces pneus recyclés contiennent une série de substances potentiellement cancérigènes. C’est ce qu’a montré le reportage de l'émission Questions à la Une consacré aux terrains synthétiques. Dans les tests effectués par les journalistes de la RTBF, on retrouvait dans tous les cas certains métaux lourds comme le cadmium, le plomb et surtout le zinc et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).

L’exposition aux doses est très faible. Mais pour plusieurs toxicologues, comme Andrew Watterson de l’univestité de Stirling en Ecosse "les effets combinés de toutes les substances présentes dans les granulés de caoutchouc ne sont pas connus et sont très difficiles à estimer".

Les normes sont-elles trop laxistes ? Le principe de précaution doit-il s’imposer ? Que doivent décider les pouvoirs publics ?

Bertrand Henne reçoit autour de la table de "Débats Première" ce mardi 13 novembre dès 12h30, sur La Première, Fadila Laanan, secrétaire d’Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Infrastructures sportives communales, Alfred Bernard, toxicologue à l’UCL et directeur de recherches FNRS et Emmanuel Morimont, journaliste à la RTBF.