Les syndicats ont perdu 88.000 affiliés en deux ans

Les syndicats ont perdu près de 88.000 affiliés entre 2014 et 2016, selon les chiffres parus dans le dernier numéro de la revue Politique, relayés jeudi par Le Soir. Une baisse liée à une "évolution du tissu économique et social", selon Jean Faniel, directeur du Centre de recherche et d'information sociopolitiques, cité par le quotidien.

Ce désaveu des affiliés ne connaît que deux équivalents dans le passé: entre 1982 et 1988 et dans les années 1920 et 1930. Le syndicat libéral CGSLB est quelque peu épargné, tandis que la CSC est la plus touchée. A la FGTB, le recul est surtout wallon.

Le tissu industriel remplacé par les PME

Trois hypothèses pour expliquer le recul des affiliés: un mécontentement à l'égard des services offerts; l'attitude des organisations face au gouvernement fédéral, qui pourrait être vécue comme pas assez dure ou trop politisée; et l'évolution du tissu économique et social, selon Jean Faniel. En effet, les économies régionales sont aujourd'hui principalement composées de PME. Or, sous les 50 salariés, il n'y a pas de représentation syndicale dans l'entreprise.

La baisse du nombre de demandeurs d'emplois est un autre élément d'explication.