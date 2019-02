Les syndicats manifestent devant la FEB pour dire non aux priorités avancées par les patrons

La réaction n'aura pas traînée. Alors que ce matin, la FEB présentait ses priorités à l'approche des élections, cet après-midi, les syndicats (CSC jeunes et FGTB) sont descendus devant le siège de la fédération pour dire tout le mal qu'ils en pensent. Sur leurs affiches, les militants ont notamment détourné le slogan "Less is More", avancé ce matin par la FEB. Il se décline ainsi en Less trade union is more division (moins de syndicats, c'est plus de division), Less work stability is more anxiety (Moins de stabilité d'emploi, c'est plus d’anxiété).

Une réaction au mémorandum de la FEB

Quelques heures plus tôt, les responsables de la FEB ont présenté leur mémorandum intitulé "Less is more", faire plus avec moins, reprenant leurs priorités à quelques mois à peine des élections. Pour le président de la FEB, Bernard Gilliot, il s’agit de s’adapter mieux aux changements en cours dans l’économie et la société : "Beaucoup de choses se transforment et donc il faut qu’on modifie les choses. Je crois que les gens doivent se rendre compte, aussi au niveau politique, qu’on ne peut plus faire de stand still ou laisser les choses comme elles sont. L’environnement change, l’environnement de l’emploi change, la digitalisation, donc il faut changer. Mais budgétairement on est quand même limité donc on doit faire plus avec moins".

Limiter les allocations de chômage et les grèves

Parmi les mesures proposées, il ne faut pas chercher bien loin celles qui ont fait bondir les syndicats. Ainsi pour répondre aux problèmes d’emplois vacants non pourvus, la FEB propose notamment des allocations de chômages limitées dans le temps et associées à une meilleure activation des chômeurs. La FEB veut aussi s’attaquer à ce qu’elle appelle les freins à l’embauche notamment "en facilitant les mesures évitant le blocage du processus de concertations et l’opposition de veto de la part des syndicats". Autres points évoqués, la réduction du nombre de grèves via "une meilleur définition du droit de grève et un investissement accru dans les solutions sur mesure au niveau du secteur de l’entreprise ou de l’individu".