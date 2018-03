Les syndicats annoncent une action autour des pensions le 16 mai

La CSC, la CGSLB et la FGTB organiseront le lundi 16 mai à Bruxelles une action autour des pensions. Le déroulement précis de cette action n'est pas encore connu.

"En dehors de la date et du lieu, nous ne voulons encore rien dévoiler de concret", a indiqué une porte-parole de l'ABVV (FGTB). "La question des pensions n'est pas encore résolue, au contraire. Nous voulons continuer à mettre la pression en front commun et continuer à sensibiliser et à mobiliser les gens."

Ces derniers jours, les syndicats ont distribué un million de dépliants sur les pensions pour informer le public. Un lot supplémentaire de dépliants va être imprimé. "L'action pension de mai s'inscrira dans la continuité", a fait savoir le front commun syndical dans un communiqué.