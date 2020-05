Les stages et camps d'été autorisés à partir du 1er juillet avec maximum 50 personnes

La décision vient de tomber. Les stages et camps sont autorisés cet été, à partir du 1er juillet mais les groupes de jeunes devront se limiter à 50 personnes. Une communication plus détaillée devrait suivre.

Des discussions ont eu lieu cet après-midi sur le sujet, et ont donc abouti à un accord entre les différentes entités du pays et les experts. Beaucoup de parents et d’organisateurs de stages et camps de vacances attendaient depuis longtemps d’être fixés sur leur sort, voilà qui est donc fait.

"Nous comptons sur les parents, les organisations et les enfants eux-mêmes. Nous ne pouvons pas prendre de risques" a expliqué le ministre flamand de la jeunesse Benjamin Dalle.

Des "bulles" de 50, pas de masque obligatoire

Le but est de ne pas mélanger les enfants. Les groupes seront composés d’un maximum de 50 personnes, organisateurs compris. Les masques ne seront pas obligatoires au sein de ces bulles, mais si les enfants sont en contacts avec l’extérieur, ils devront alors mettre un masque, s’ils ont plus de 12 ans. Les mesures d’hygiène sont évidement d’application, lavage de mains régulier, nettoyage du matériel aussi.

Il faudra s’adapter

Chez Les Scouts, les 62.000 jeunes affiliés à la fédération attendaient des nouvelles avec impatience. Quelques 1700 camps devaient être organisés cet été alors les responsables de la fédération avaient tout de même tenté d’anticiper un peu les choses, comme l’explique Adrien Mogenet, animateur fédéral : "On savait qu’une décision devait tomber d’ici la fin du mois, donc nous attendions cela avant de transmettre des directives aux unités. Par contre nous avons réfléchi à différent scénario pour voir comment nous adapter, par exemple, si on doit gérer des mesures d’hygiène, s’il faut plus de nettoyages, du matériel supplémentaire. On réfléchit aussi au fait que cela pourrait passer par une limitation du nombre de participants aux activités. Ce qui est sûr, c’est que si les camps ne sont pas interdits, ils n’auront pas lieu de façon normale, qu’il faudra s’adapter."