Les souffleurs à feuilles mortes : des appareils néfastes à plusieurs titres

Vous avez peut-être croisé ces derniers jours un voisin ou un ouvrier communal, un souffleur de feuilles mortes à la main. En ce mois de novembre, c’est bien de saison : les feuilles mortes tapissent les jardins, les routes et autres parcs du pays.

Pour rassembler ces feuilles mortes, l’outil le plus courant, le plus efficace et sans conteste le plus bruyant, c’est le souffleur. On en trouve sur le marché pour tous les budgets : entre 25 et 700 euros.

Nicolas Terranova, jardinier indépendant, avoue qu’il ne pourrait plus s’en passer. "Avec un souffleur, le travail est beaucoup plus soigneux, ça va plus vite et c’est toujours propre. Pour débarrasser un jardin, il faudrait une journée au râteau. Avec un souffleur, ça ne prend que quelques heures", explique-t-il.