Les soldes d’hiver sont moroses, selon les commerçants: de grosses réductions probablement à attendre

Cependant, le SNI se demande si la crainte d’un éventuel troisième confinement ne pèse pas aussi sur les ventes en cette période de soldes. "Le consommateur se rend compte que, vraisemblablement, on est à la porte d’un troisième confinement et donc, on ne sait pas dans quel délai tout cela va se faire", estime Christophe Wambersie, Secrétaire général Wallonie-Bruxelles du SNI. De la part du consommateur, il y aurait "une attitude de prudence et d’épargne par rapport à sa situation économique", estime Christophe Wambersie.

Selon le SNI, de nombreux commerçants remarquent que la règle du shopping seul commence à peser de plus en plus sur les clients. "Cette obligation a entraîné le fiasco des soldes d’août. Elle participe à nouveau à la difficulté de ceux-ci. Il faut absolument que le gouvernement revoie sa copie et autorise le shopping à 2 avec une personne de sa bulle", réclame le SNI pour qui, faciliter le shopping est d’autant plus nécessaire que les détaillants doivent écouler des stocks encore importants.

Pour le SNI, cette règle sanitaire du shopping "seul" commence aussi à peser sur les clients. "Les détaillants doivent souvent ‘faire la police’, ce qui rebute le client et n’est évidemment pas en faveur de bonnes ventes", regrette le SNI qui a plaidé, mercredi, devant la Commission de l’Economie de la Chambre, pour qu’on autorise le shopping à deux partout, avec une personne de sa bulle.

Probablement d’importantes réductions lors de deux prochaines semaines de soldes

Le SNI l’annonce, "Les réductions vont encore être plus fortes ces prochaines semaines. Les commerçants ont absolument besoin de cash et de faire de la place pour la nouvelle collection", explique le SNI. Le Syndicat neutre pour indépendants estime à 40% les stocks présents en moyenne dans les réserves des commerçants. Un volume très important. Le SNI prédit déjà une "guerre de prix, néfaste dans un secteur où les marges sont déjà très réduites". Néanmoins, les commerçants espèrent que les clients profiteront des deux dernières semaines de soldes pour réaliser des affaires.

Du côté flamand, le son de cloche rejoint celui du SNI. Mode Unie et Unizo, qui représentent les indépendants et les commerçants du secteur de la mode ont sondé les détaillants d’articles d’habillement. Là aussi, on tire la sonnette d’alarme. Pour 8 commerçants sur 10, les soldes de janvier 2021 ont un niveau nettement inférieur à celui des années précédentes. C’est dans le secteur de l’habillement que la situation est la plus difficile, selon Mode Unie. L’organisation flamande demande des mesures de soutien supplémentaires, par exemple une compensation financière ou une baisse temporaire de la TVA.