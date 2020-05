Les soins de santé et la crise politique préoccupent le plus les Flamands

La crise sanitaire a éclipsé les préoccupations environnementales des Flamands. La plupart d’entre eux s'inquiètent de la pandémie et de la crise politique actuelle. Voilà l’une des nombreuses conclusions de "De Stemming", une étude menée par la VUB et l'Université d'Anvers pour le compte de la VRT et du Standaard.

Interrogés entre le 9 et le 28 avril, les 2040 participants à l’étude "De Stemming" ont clairement fait passer un message : les soins de santé sont le thème le plus important pour près de 40 % des Flamands.