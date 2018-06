Les sites de la Première guerre mondiale pas encore inscrits au Patrimoine mondial de l'Unesco

La reconnaissance des "sites funéraires et mémoriels de la Première guerre mondiale" par l'Unesco au Patrimoine mondial n'est pas encore pour tout de suite. Samedi à Manamah, au Bahrein, où se tient la convention internationale, la question a été reportée.

Le traitement du dossier belgo-français (comprenant des monuments et sites funéraires en Wallonie, en Flandre et en France) a été reporté car il manque un cadre pour ce genre de dossiers en lien avec un conflit, explique Piet Geleyns de l'Agence pour le Patrimoine. Certains commissaires craignent en effet les connotations avec des conflits plus récents.

Icomos, l'organisation indépendante qui examine les nominations, estime, selon M. Geleyns, qu'il faudra un à deux ans pour définir un cadre. "Le comité a décidé à l'examen de notre dossier qu'il faudrait des études supplémentaires", a indiqué le ministre-président flamand Geert Bourgeois.