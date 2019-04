Les Serres royales de Laeken ouvrent leurs portes pour trois semaines ce vendredi

Aujourd'hui et comme chaque année depuis un siècle, les Serres Royales de Laeken seront ouvertes au grand public. Du 19 avril au 10 mai, il vous sera possible d'effectuer le parcours qui comprend une partie du parc, les Serres et l’atelier de la Reine Elisabeth.

Conçu dans la seconde moitié du 19e siècle par l’architecte Alphonse Balat, le complexe de serres attire chaque année de nombreux visiteurs.

Toutes les info pratiques et les heures d’ouverture sont disponibles sur www.monarchie.be.

Découvrez les premières photos de la visite ci-dessous.