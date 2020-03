Les scientifiques se plaignent: le fédéral refuse l'accès aux données brutes sur l'épidémie de coronavirus, "ça nous ralentit"

Depuis que l’épidémie de coronavirus s’est déclarée en Belgique, les citoyens, les scientifiques et les journalistes ont un point de rendez-vous : la conférence de presse qui, sur le coup de 11h, donne les derniers chiffres de cas détectés dans notre pays. Ces données sont ensuite détaillées dans un fichier publié tous les jours sur le site de Sciensano, l’institut belge de la santé.

Ces informations sont précieuses puisqu’elles permettent de rendre compte de l'étendue de la maladie, la distribution des cas sur le territoire, ou encore le nombre de personnes hospitalisées.

Tout semble donc réuni pour faire des cartes interactives ou des graphiques évolutifs montrant comment le coronavirus se répand en Belgique. C’est d’ailleurs ce que fait l’Italie sur leurs sites internet respectifs les ministères de la Santé français et italien.

Et chez nous ? Rien. Le SPF Santé et la ministre De Block ne proposent pas de données ouvertes, des "open data" comme on dit dans le jargon. De quoi agacer la communauté scientifique, Marius Gilbert en tête. L

’épidémiologiste de l’ULB l’a écrit ce mardi sur Twitter : "La communauté scientifique n’a pas actuellement accès aux données brutes concernant le covid-19. C’est un problème majeur qui nous retarde dans les réponses qui peuvent être données à cette épidémie. Il faut d’urgence passer en open data comme le font l’Italie et la France."

►►► À lire aussi : Coronavirus dans le monde et en Europe : les chiffres de l’épidémie avec ces cartes mises à jour quotidiennement