Les scandales politiques décrédibilisent la sphère politique, mais à quel point?

Ce 2 septembre marque les 20 ans du procès de l’affaire Agusta-Dassault. Le politologue Jean-Benoît Pilet, du CEVIPOL (centre d’étude de la vie politique – ULB) est revenu dans Jour Première en radio sur la crise de confiance que cet événement a provoquée chez les citoyens.

Les affaires comme Agusta-Dassault renforcent la méfiance des citoyens vis-à-vis du monde politique. Au point où aujourd’hui, ce ne sont plus les hommes, mais l’entièreté du système qui est remis en cause : "On voit depuis les années 90 une baisse de la confiance que les citoyens belges expriment à l’égard des partis politiques et à l’égard de leurs représentants. Cette confiance était déjà un peu en baisse avant, mais on a des moments de chute plus drastiques. Les années 90 en sont un et on en a eu après à d’autres épisodes. Ça se traduit donc d’une part par une baisse de confiance, mais ça se traduit aussi — et à ce niveau-là, la décennie 90 a été intéressante — par des électeurs qui se tournent vers des partis protestataires. Les années 90, c’est la montée de l’extrême droite et c’est l’émergence du Vlaams Belang du côté flamand. C’est le moment où le Front national en Belgique va faire de bonnes performances, mais aussi où des électeurs déçus des partis traditionnels vont se tourner vers des partis protestataires mais démocrates. Ce sera d’ailleurs le cas des partis verts", explique Jean-Benoît Pilet.

Peut-on comparer Agusta-Dassault avec le "kazakhgate" ou le Samusocial ?

"Il n’y a plus véritablement de scandales de ce type, qui touchaient autant de responsables politiques au niveau national et au plus haut niveau régional. On a eu des affaires, que ce soit la Carolo ou que ce soit le Samusocial, mais en général ça concerne plutôt le niveau local et c’est plutôt la multiplication d’affaires au niveau local qui produit un séisme de grande ampleur, mais pas au plus haut sommet de l’État, comme ça a pu être le cas avec l’affaire Agusta-Dassault".

Une méfiance envers les partis ou le système lui-même ?

"Ça, c’est une évolution qu’on voit de plus en plus et qui est effectivement interpellante. Ça s’est longtemps traduit surtout par un rejet des élus fautifs, des partis fautifs, et ça s’est traduit par une méfiance à l’égard des partis et des élus en général. Maintenant, on commence à voir dans nos études d’opinion des électeurs qui commencent même un peu à questionner le fonctionnement général de la démocratie représentative, l’idée que les élus pourraient être des personnes qui gèrent correctement la chose publique, que l’élection peut être un mécanisme efficace. Alors, ça reste une minorité, mais on constate avoir un groupe assez significatif de citoyens qui remettent en cause l’idée même d’un système démocratique basé sur l’élection et sur des représentants élus et qui appellent d’autres formes de gestion de la chose publique. Ça peut être des formes plus participatives, avec des citoyens, des référendums, des jurys tirés au sort, ou bien ça peut être aussi parfois, en Belgique mais aussi dans d’autres pays européens, de vouloir des gouvernements avec des experts ou des technocrates plutôt que des élus. Ça va donc au-delà d’une frange de la population, ça va au-delà de la simple remise en cause des fautifs, voire des autres élus et partis politiques, et ça peut même être sur le principe même de la démocratie représentative, pas de la démocratie, mais de la démocratie représentative, c’est-à-dire avec des élus et des élections, que les choses sont remises en cause".

Cette méfiance s'est-elle réellement traduite dans les urnes ? Le Parti socialiste, par exemple, a certes connu des creux, mais il s’est quand même maintenu au pouvoir. Pour le dire autrement, est-ce que les électeurs n’ont pas la mémoire un peu courte ?

"C’est ça qui est effectivement intéressant si on analyse l’évolution électorale singulièrement du Parti socialiste. On va effectivement avoir des chutes qui suivent soit directement, soit quelques années après ces événements. Mais après, le Parti socialiste arrive souvent à se redresser, en particulier en utilisant sa force au niveau local pour reconstruire son assise ; on verra si c’est le cas cette fois-ci avec les élections de 2018. Les électeurs effectivement, pour beaucoup d’entre eux, reviennent vers des partis qui ont été fautifs, voire même parfois revotent massivement pour des personnes qui ont pu être inculpées, voire condamnées, pour ce type de faits et qui peuvent finalement réussir à revenir. C’est effectivement aussi quelque chose d’interpellant. Ce n’est pas le cas de tout le monde, on ne peut pas généraliser, il n’y a pas un seul comportement électoral, mais on peut effectivement constater qu’on n’est en tout cas pas dans des situations, comme on a pu le voir dans d’autres pays européens, où un parti est complètement amené à disparaître parce qu’il est confronté à ce type de situation".

Le PTB profite-t-il du scandale au sein du Samusocial ?

"On ne le sait pas encore, parce qu’on n’a pas encore vraiment eu d’élections, donc on ne peut se baser que sur des sondages. On a effectivement vu une montée du PTB qui n’est pas liée qu’à ça, mais qui est partiellement liée à ça. On a vu une montée des partis verts, on voit aussi du côté francophone qu’un parti comme DeFI, qui se positionne comme un parti qui n’a jamais été touché par des scandales de ce type, peut aussi en bénéficier, mais on n’en sait encore rien puisqu’on n’a pas eu d’élections. Et puis quelque chose qu’il ne faut pas oublier, c’est que ça peut aussi se traduire, et ça se traduit d’ailleurs de plus en plus, par un vote blanc, voire une abstention. On voit que malgré le vote obligatoire, en particulier dans les zones urbaines, on a entre 15 et 20% d’électeurs dans les plus grandes zones urbaines qui peuvent décider de s’abstenir, de voter blanc ou de voter nul. Et donc, c’est aussi dans un vote qui n’est même pas le vote pour un autre parti que cette protestation peut se manifester".