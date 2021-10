Les sans papiers qui avaient suspendu leur grève de la faim se sentent trahis

Entre colère, et désespoir, ils dénoncent une rupture de confiance avec le secrétaire d’État Sammy Mahdi et l’Office des étrangers.

Tariq, un des porte-paroles des sans-papiers, ne comprend pas, il se réfère à l’accord passé juste avant de suspendre la grève de la faim, un accord non écrit, mais lors " des négociations avec l’Office des Étrangers, le cabinet du secrétaire d’État Samy Mahdi et les 4 négociateurs, ils ont mis en place, non pas des critères, mais des lignes de base pour les régularisations, mais ici, dit Tariq, ils n’ont pas respecté ce deal".

Et c’est d’autant plus interpellant, qu’en juillet, lors d’une visite au Béguinage, Freddy Roosemond avait rassuré Nezha sur son dossier, "Quand il est venu, je lui ai expliqué ma situation, que je suis là depuis 2009, que j’ai deux propositions d’embauche, que mon frère et ses enfants sont ici, tout le bénévolat que j’ai fait ici, les cours de néerlandais et de français que j’ai suivi, et il m’a répondu : Ah ce cas-là, ça veut dire que c’est positif " raconte Nezha, les larmes aux yeux, la voix qui se casse. "C’est ça qui me fait mal… au cœur… il est où l’humain ici… ça, ce n’est pas humain".