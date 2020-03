Les salons de coiffure restent ouverts : une décision "incompréhensible" pour le représentant du secteur

Suite à l'annonce de ce mardi soir, le représentant du secteur, Coiffure.org, regrette la décision du gouvernement de ne pas rendre obligatoire (sous réserve d'une indemnisation) la fermeture des salons de coiffure en Belgique. "Lors d'une conférence de presse qui a eu lieu ce soir à la télévision nationale, le Conseil de sécurité a annoncé que des mesures plus strictes seraient prises pour la population belge dans la lutte contre le virus Corona. L'une de ces mesures est que chacun doit rester chez soi, sauf s'il s'agit d'un déplacement inévitable, mais cela ne s'applique pas au secteur de la coiffure. Une décision que nous, en tant que fédération, ne comprenons pas du tout", peut-on lire dans un communiqué.

"Plus tôt dans la soirée, la ministre Maggie De Block (Open VLD) a parlé de mesures encore plus strictes parce que c'était nécessaire pour notre santé, un moment crucial pour la santé publique. Il est important que nous gardions au moins un mètre et demi de distance entre nous et que nous ayons 10 mètres carrés d'espace par personne dans les magasins à partir de demain après-midi. Dans notre profession, nous ne pouvons pas garder de telles distances et il est donc inquiétant que le gouvernement ne s'en rende toujours pas compte". Le représentant du secteur évoque également les pressions de la part de certains clients: "Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que les clients ne voient pas la gravité de l'affaire et que de nombreux rapports proviennent de coiffeurs qui subissent de fortes pressions de la part de leurs clients. Les gens ne veulent pas annuler leurs rendez-vous, ils s'attendent toujours à pouvoir venir comme prévu et, en raison des mesures prises par le gouvernement, ils attendent un coiffeur qui fournit toujours le même service qu'auparavant".

Pour le secteur, une décision plus ferme doit être prise: "D'un point de vue mental, cette mesure est particulièrement difficile pour les coiffeurs car ils doivent choisir, pour ainsi dire, entre la peste ou la couronne, fermer sans compensation ou s'ouvrir avec de grands risques pour la santé de leurs clients, de leurs employés et surtout d'eux-mêmes. Une décision très contradictoire de notre gouvernement fédéral que nous continuerons à contredire jour après jour. La santé du coiffeur et de l'ensemble du secteur est prioritaire et c'est pourquoi nous allons une fois de plus augmenter la pression avec nos partenaires Unizo et UCM pour convaincre le gouvernement que cette situation n'est plus tenable".