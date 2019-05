Les Saints de glace n'ont rien à voir avec la neige de ce samedi matin

De nombreux Wallons ont eu une drôle de surprise en se réveillant ce samedi matin. Une fine couche de neige avait recouvert les paysages dans le sud du pays. Nombreux sont ceux qui tiennent les saints de glace pour responsable de ce phénomène météorologique. Il n’en est pourtant rien.

Il y a en effet un problème de date avec cette conclusion. Les « Saints de glace » s’étalent sur trois jours, du 11 au 13 mai. Il est donc trop tôt pour pointer saint Mamert, saint Pancrace et saint Servais du doigt. Toutefois, le phénomène de ce matin, tout comme les gelées en général, peut survenir jusqu’aux « Saints de glaces ».

Origine des Saints de glaces

Ces fameux Saints nous parviennent d’une croyance populaire. On en a tous entendu parlé via nos aînés. L’histoire est ancienne, elle date du Moyen-Âge. Avec le retour de la douceur au mois de mai, les agriculteurs retournaient aux champs pour planter et semer. Mais certaines années, les agriculteurs retrouvaient leurs cultures brûlées par un gel nocturne.

Mais pourquoi avoir choisi ces trois jours (11, 12 et 13 mai) et pas toute la première quinzaine de mai ? Car cette période a été instaurée par Mamert, archevêque de Vienne, autour de l’an 500. Le but de ces trois jours : prier et jeûner afin de protéger les cultures des calamités. Mais d’années en années, les gelées du mois de mai se répétaient malgré ces trois jours de recueillement. C’est ainsi que les saints Mamert, Pancrace et Servais deviennent des symboles du froid et sont aujourd’hui les Saint de glace.

Ils sont surtout un repère pour les agriculteurs et les jardiniers. Avant le 13 mai, on sait depuis lors qu’il ne faut rien planter. Cependant, nous ne trouvons plus ces trois saints dans le calendrier contemporain. Ils sont en effet remplacés par Estelle, Achille et Rolande en 1960. L’Église craignait que ces inquiétudes agricoles ne renforcent le paganisme. Ces nouveaux saints n’ont quant à eux aucun rapport avec des croyances populaires.

Le risque existe

D’un point de vue météorologique, il y a bel et bien un risque de gelées nocturne et formation de neige jusqu’à la mi-mai. Les Saints de glace représentent la dernière période où des gelées peuvent se produire à condition que la situation météorologique de l’année soit favorable. C’est la situation atmosphérique générale qui est la cause du froid éventuel de cette période.