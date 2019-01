Les robots tuent-ils le boulot?

Your browser does not support iframes.

C'est un sujet qui, comme chaque semaine, concerne chacun et chacune d'entre-nous. Il s'agit de la robotisation et la digitalisation du travail. Et ce n'est pas avec cette actualité: le séisme sociale au sein de Proximus qui devrait voir 1900 emplois disparaître et 1250 engagements dans d'autres profils. Une décision qui vise à transformer l'entreprise, vers une digitalisation. On le comprend, des profils vont apparaître au détriments d'autres, jugés plus obsolètes ou moins adaptés à la vision choisie par Proximus.

Alors est-ce que cette tendance à la digitalisation, la robotisation, tue le boulot? C'est ce que nous vous demandons ce soir dans A Votre Avis. Pour débattre sur ce sujet, nous recevrons le ministre wallon de l'Économie Pierre-Yves Jeholet. Face à lui, Robert Verteneuil, le président de la FGTB. Nous accueillerons aussi Dominique Demonté, le directeur général d'Agoria (Fédération des entreprises de l'industrie technologique, notamment dans le domaine des Technologies de l'Information et de la Communication), qui a étudié ce phénomène de numérisation du travail et de son éventuel impact sur l'emploi. La PTB sera aussi représenté par Marco Van Hees.

Nous aimons également inviter des représentant de la société civile. C'est pourquoi nous aurons le plaisir de recevoir Virginie, infirmière ; Sophie, traductrice ou encore Jean, ex-employer de Proximus. Ils seront en mesure de nous parler de la réalité de l'emploi aujourd'hui.

