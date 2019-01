Les revendications syndicales pour l'enseignement: salaire, taille des classes et parrainage des profs

Alors que débutent les présentations sur l’Accord Social sur l’Enseignement, les syndicalistes Joseph Thonon (CGSP) et Eugène Ernst (CSC) ont déjà exprimé leurs attentes. Les principales revendications des syndicats portent sur la revalorisation salariale. Le métier est présenté comme pénible et l’enseignant doit se sentir soutenu d’un point de vue barémique.

Pour Joseph Thonon (CGSP Enseignement), un jeune enseignant devrait voir son salaire augmenter plus rapidement. Une autre revendication est celle d’Eugène Ernst (CSC enseignement). Il met l’accent sur la taille de la classe. " Il y a trop d’élèves et cela met un grand poids sur les épaules des enseignants. " Et l’actuel décret sur la taille des classes souffrirait de trop de dérogations.

Joseph Thonon et Eugène Ernst font le même constat lorsqu’ils regrettent que le temps politique n’est pas le même que le temps de l’enseignement.

Les profs toujours plus épuisés

Joseph Thonon ajoute qu’aujourd’hui, l’état de santé de l’enseignement n’est pas bon et que les enseignants sont toujours plus épuisés. Il propose une mesure concrète pour lutter contre le phénomène des jeunes profs qui quittent la fonction. Une espèce de parrainage des jeunes profs pour qu’ils soient accompagnés au début de leur carrière.