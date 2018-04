Les révélations de Knack énervent Bart De Wever (N-VA): le journal répond dans une tribune

L'hebdomadaire flamand Knack a durement été attaqué ces derniers jours après la révélation de la relation extraconjugale passée entre la ministre N-VA Liesbeth Homans et le président anversois du sp.a Tom Meeuws.

Le président de la N-VA et bourgmestre d'Anvers, Bart De Wever, l'a notamment désigné, sur la VRT Radio, comme étant "odieux" et considère qu'il "s'est comporté comme une revue de caniveaux". Il a encore précisé qu'il "en tiendrai compte à l'avenir."

Mais le journal ne se laisse pas démonter: le rédacteur en chef a publié une longue tribune sur leur site internet, dans laquelle il défend l'article qui a provoqué une onde de choc en Flandre.

Selon Knack, cette information permet de comprendre "la véhémence de la bataille électorale à Anvers". Le journal précise encore que selon une source de la N-VA et de la SP.A, c'est cette relation qui expliquerait la lutte acharnée et la violence des attaques contre Tom Meeuws. La source a précisé au journal que la N-VA avait mis en garde Liesbeth Homans envers Tom Meeuws. "Meeuws doit être brisé à cause de ce qu'il a fait à Liesbeth" auraient été des mots utilisés dans le parti.