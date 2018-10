Les résultats des communales vont métamorphoser le parlement wallon

Le Parlement de Wallonie s'est réuni mercredi pour une dernière séance plénière avant des élections communales qui devraient en redessiner les contours en vertu des nouvelles règles wallonnes sur le cumul des mandats.

L'interdiction d'être député en même temps que membre d'un exécutif communal risque en effet de priver le parlement régional d'une partie de ses effectifs. Ces changements ne devraient toutefois être effectifs qu'au début du mois de décembre, lors de l'installation des différents conseils communaux.

Le président de l'assemblée, André Antoine (cdH), n'a ainsi pas caché sa volonté de se replier sur ses terres brabançonnes s'il est élu à Perwez. Le socialiste Bruno Lefebvre, à Ath, et l'Ecolo Matthieu Daele, à Theux, privilégieront eux aussi leur commune s'ils y sont élus.

Du côté d'Ecolo, Hélène Ryckmans, candidate à Chastre, pourrait également quitter les bancs du parlement wallon tandis que le PS pourrait perdre Déborah Géradon (Seraing), Véronique Bonni (Dison), Dimitri Legasse (Rebecq) ou encore Mauro Lenzini (Oupeye).

Au MR, Laeticia Brogniez (Phlippeville), Liselyne Louvigny (Tubize), Philippe Knaepen (Pont-à-Celles) et Olivier Destrebeck (La Louvière), entre autres, pourraient quitter Namur, un choix que poseraient également, au cdH, Mathilde Vandorpe (Mouscron) et Isabelle Stommen (Welkenraedt).

Au total, jusqu'à 25 députés wallons sur 75, soit un tiers de l'assemblée, sont susceptibles de rendre leur tablier à l'issue des élections du 14 octobre prochain, a confirmé le greffier du parlement, Frédéric Janssens.

Un tel exode pourrait mettre à mal la majorité MR-cdH. Aux commandes de la Wallonie depuis l'été 2017, celle-ci ne tient en effet qu'à un siège (38 sièges sur 75) et le manque de suppléants, du côté des libéraux ou des humanistes, rendant impossible le remplacement d'un député sortant, entraînerait la fin de la majorité à quelques mois seulement des élections régionales, prévues en mai 2019.

"Il pourrait effectivement y avoir des difficultés de représentation dans certaines circonscriptions, ce qui pourrait y donner lieu à des élections partielles", a admis André Antoine. "Le bureau du parlement s'est préparé à un scénario qui pourrait être défavorable au travail parlementaire. Il ne faudrait pas que nos efforts d'efficacité, qui sont réels, soient ternis" par une situation qui entraverait ce travail, a-t-il ajouté.

Impact financier

Le départ attendu de plusieurs députés, et leur remplacement, aura également un coût. "Il y aura inévitablement un impact financier, une facture à laquelle nous devrons faire face et dont nous devrons nous acquitter", a poursuivi le président du parlement régional en regrettant, dans ce contexte, "l'absence de coïncidence des dates" entre les élections communales et régionales.

Selon le greffier, le départ d'un parlementaire en cours de législature coûterait un maximum de 50.000 euros en termes de préavis à payer aux collaborateurs, dont une partie peut toutefois être reprise par le successeur du député, et 50.000 euros supplémentaires en indemnités de départ et en frais d'installation du remplaçant. Soit quelque 100.000 euros au maximum, par parlementaire et alors que les élections régionales de mai 2019 redistribueront à nouveau les cartes.

"Il n'est pas question de remettre en cause le décret décumul que j'appliquerai à ma propre situation mais il convient tout de même de souligner les difficultés qu'il peut soulever", a encore relevé André Antoine selon qui le gouvernement, sans empiéter sur les prérogatives du parlement, devrait publier une circulaire rappelant précisément ce qu'il va se passer au soir des élections. "Dans un souci de transparence, les différentes modalités pourraient être rappelées car même si les textes sont clairs, des déconvenues restent possibles", a-t-il enfin estimé.