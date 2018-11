Les résultats des 38 communes de la province de Namur définitivement validés

Les résultats des élections communales du 14 octobre dernier pour les 38 communes de la province de Namur ont été validés jeudi matin par le gouverneur de la province, Denis Mathen, en dépit d'une réclamation introduite dans la commune de Sambreville.

M. Mathen (MR), chargé des réclamations et de la validation des élections communales, a procédé à la validation des scrutins malgré cette réclamation venue de Sambreville.

Le cdH Plus avait dans cette entité demandé une vérification quant à une urne qui serait arrivée non scellée et dont les bulletins auraient été mal comptés.

Après analyse de différents documents et du procès verbal, il a été montré qu'il n'y avait pas d'anomalie. De plus, même en cas de problème, cela n'aurait pas eu d'influence sur les résultats.

Dès lors, la réclamation a été déclarée infondée et le scrutin communal du 14 octobre 2018 a donc été validée.

Dans les 37 autres villes et communes de la province de Namur, aucune réclamation recevable n'avait été transmise au gouverneur.