Les réserves d'eau wallonnes sous surveillance

Même si ces derniers jours, le pays a été gratifié de quelques averses, les réserves d’eau restent sous surveillance en Wallonie. Le couvert végétal, les cultures, les forêts ont obtenu un peu de répit. Mais les nappes aquifères n’en ont quasi pas bénéficié.



Ennuyeux mais pas alarmant

La cellule de crise de la Région wallonne estime que la situation n’est pas préoccupante mais elle incite quand même à modérer sa consommation. Et pas seulement en été ! Selon la porte-parole du Service Public de Wallonie, Stéphanie Ernoux, depuis quelques années, les réserves qui se reconstituent en hiver sont acceptables sans être extraordinaires. Épargner l’eau en toutes saisons permet donc d’aborder les sécheresses récurrentes avec plus de sérénité.



Restrictions

Même si la situation n’est pas inquiétante, les localités qui ne sont pas affiliées à un grand réseau de distribution d’eau sont davantage exposées aux fluctuations de leurs propres sources. Huit communes imposent déjà des restrictions. Depuis la fin juillet, Tellin, Havelange, Hamois, Hotton, Durbuy, Nassogne, Gouvy et Rochefort imposent une limitation à l’usage de l’eau. A cette liste se sont ajoutées aujourd’hui Ciney, Clavier, Beauraing et – sur une portion de son territoire – Ouffet.