Voici comment les présidents de partis utilisent Twitter (grand format)

"Les citoyens utilisent les réseaux sociaux pour parler de politique. Je pense que les réseaux sociaux ne sont pas faits pour ça." La phrase est de Mathieu Michel (MR), secrétaire d’Etat à la digitalisation au sein du gouvernement De Croo. L’intéressé a depuis précisé sa pensée auprès de nos confrères de La Libre Belgique.

Que penserait Georges-Louis Bouchez – son président de parti omniprésent sur Twitter – de cette affirmation ? Et ses adversaires politiques qui ont fait des réseaux sociaux un lieu de débats parfois animés (pendant que d'autres préfèrent privilégier la communication via le compte officiel de leur parti politique) ?

Il faut dire que les réseaux sociaux sont largement utilisés par les politiques à des fins de communication, ou d’interaction avec les citoyens. C’est aussi un moyen parmi d’autres de contourner les médias traditionnels… ou d’agiter le cours de l'actualité. Donald Trump en a fait son terrain de jeu, avec une utilisation compulsive de Twitter, qui s’est encore renforcée depuis l’annonce des résultats de l’élection présidentielle américaine.

En Belgique aussi, les dernières campagnes électorales et les négociations pour la formation d’un gouvernement fédéral se sont en partie jouées sur Twitter, et ce mode de communication a parfois eu une influence sur le cours de l’actualité.

Chaque président de parti s’est fait sa propre utilisation du réseau, tweetant lui-même ou laissant son équipe de communication s’en charger.

De la datavisualisation pour mieux comprendre

Nous nous sommes intéressés à la manière dont chacun utilisait son compte Twitter : qui tweete le plus ? A quelle heure ? Sur quel sujet ? Qui est le plus populaire ? Quelles sont les différentes stratégies de communication utilisées ?

Pour répondre à ces questions, nous avons extrait tous les messages postés par les présidents de partis belges sur le réseau social entre janvier 2018 et septembre 2020. Plus de 20.000 tweets, des milliers de likes et de retweets… Pour découvrir notre grand format sous forme de "datavisualisation", cliquez sur l’image ci-dessous ou directement ici.