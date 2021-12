Les repas seront gratuits dans 228 écoles maternelles francophones au premier semestre 2022

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a sélectionné jeudi 228 écoles maternelles défavorisées qui bénéficieront de son soutien financier pour offrir des repas chauds gratuits à leurs élèves.

Ce nombre de 228 écoles représente une augmentation de 40% par rapport à la situation qui prévalait jusqu'ici, selon un communiqué du gouvernement de la FWB.

Ce sont ainsi plus de 15.000 élèves de Wallonie et de Bruxelles des classes relevant de l'enseignement différencié numéroté de 1 à 5 (les plus défavorisés) qui sont potentiellement concernés.

L'initiative, qui vise à lutter contre les inégalités alimentaires et d'apprentissages qui ont été accentuées par la crise sanitaire, est dotée d'un budget de 3,8 millions d'euros.

Concrètement, l'intervention de la Fédération Wallonie-Bruxelles sera de 3 euros par repas servis. Ce montant pourra être majoré à 3,50 euros si les écoles s'engagent dans une dynamique durable.