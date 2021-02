"Les règles s'appliquent à tous"… Les critiques fusent après la déclaration de Nollet sur la bulle sociale

Le coprésident d’Ecolo, Jean-Marc Nollet, a expliqué ce matin qu’il ne respectait plus la bulle d’une personne établie par les autorités. Cette déclaration a suscité de nombreuses indignations sur les réseaux sociaux. Paul Magnette en a même "les bras qui tombent". Le Premier ministre, Alexander De Croo, et la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, rappellent que "les règles s'appliquent à tous". Le coprésident du parti Ecolo, Jean-Marc Nollet a rappelé dans l’Invité de La Première que, depuis le mois de novembre, nous vivons dans une bulle limitée à une personne en plus au sein d’un foyer. La question lui a alors été posée, s’il respectait cette bulle ? Sa réponse est claire : "Non". Et pour être précis, il ajoute ceci : "Au début, oui, je respectais la bulle, mais depuis quelques semaines, je m’autorise à accueillir deux personnes, un couple". ►►► À lire aussi : Tartuffe et le virus Le président du PS, Paul Magnette, était l’un des premiers à réagir à cette annonce :

Si un président de parti explique publiquement qu’il ne respecte pas les règles du confinement, comment attendre des citoyens qu’il les respectent ? Les bras m’en tombent. #matin1 #COVID19 — Paul Magnette (@PaulMagnette) February 24, 2021

Interrogé par la RTBF, Maxime Prévot, président du cdH, explique quant à lui que la règle est incohérente : "La règle doit être changée, cela fait des semaines que je le demande. Dès lors qu’Ecolo a décidé cette règle, le moindre de respect vis-à-vis de tous les indépendants, les artistes, les soignants, les citoyens […], c’est qu’eux-mêmes donnent l’exemple."

Pour François De Smet, président de DéFI, les représentants des partis de la majorité doivent donner l’exemple : Si les règles sont injustes, il faut les changer. Si elles sont justes, il faut les assumer et donner l'exemple. Mais il faut cesser ce jeu "un pied dedans, un pied dehors".

Le comportement des partenaires de la #Vivaldi fragilise l'adhésion déjà fragile de la population. — François De Smet (@francoisdesmet) February 24, 2021

La figure de proue PTB Raoul Hedebouw a quant à lui pointé la responsabilité politique d'Ecolo qui faite partie du gouvernement fédéral, bruxellois et wallon : Ne pas appliquer soit même une règle qu'on impose aux autres, c'est ça la faute politique @jmnollet. Vu qu'il y a un problème avec la règle, il faut la changer. Comme président de parti de la majorité, il en a la possibilité. Peu peuvent en dire autant dans notre particratie — Hedebouw Raoul (@RaoulHedebouw) February 24, 2021

Face à la volée de critiques, le coprésident Ecolo a répliqué :

Pas d'hypocrisie. — Jean-Marc NOLLET (@jmnollet) February 24, 2021

Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, est quant à lui plutôt doux envers son collègue Nollet. Il souhaite profiter de cette sortie pour relancer un débat sur l'assouplissement des règles de la bulle sociale: "C'est très dur de voir que son voisin ou son patron ne respectent pas les règles, et donc aussi les politiques. Je crois qu'il faut un peu plus d'empathie aujourd'hui et comprendre que c'est dur pour tout le monde. Je préfère qu'on en fasse un vrai débat de fond afin de faire évoluer cette bulle plutôt que de se focaliser sur un individu."

Les règles s'appliquent à tout le monde et elles sont là pour une bonne raison De son côté, le Premier ministre a souhaité mettre les points sur les I par la voix de son porte-parole: "Les règles s’appliquent à tout le monde et elles sont là pour une bonne raison : lutter contre la propagation du virus. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est justement parce que tant de Belges ont fait des efforts ces derniers mois que nous sommes parvenus à éviter une troisième vague dans notre pays. Respecter les règles en vigueur est le meilleur moyen de garder les chiffres sous contrôle. Les derniers mois l'ont prouvé." ►►► Alexander De Croo: "Le moment où on pourra déconfiner n'est plus très loin, on ne va pas garder cette situation un jour de trop" Il concède aussi que c'est difficile à tenir et ouvre la voie à d'éventuelles assouplissements lors du comité de concertation prévu vendredi : "Nous voulons tous retrouver au plus vite notre vie d’avant. C'est la raison pour laquelle le Comité de concertation examinera également vendredi comment donner plus de perspectives dans les semaines et les mois à venir, sans prendre le risque d’une troisième vague." La ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V) va dans le même sens que le Premier ministre: "La loi s'applique à tout le monde. Et monsieur Jean-Marc Nollet devrait, de par sa fonction, donner le bon exemple. Je regrette donc les propos qu'il a tenus dans la presse". Avant d'ajouter: "Je comprends que les règles pèsent sur certaines personnes. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous prenons, avec le comité de concertation, ces décisions. Nous le faisons car nous n'avons pas d'autre choix. Nous cherchons cependant toujours l'équilibre entre la situation épidémiologique dans notre pays et le bien-être mental des Belges."

J-M Nollet ne respecte pas la bulle sociale - 24/02/2021 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Journal télévisé - Sujet par sujet en streaming sur Auvio. Voir la vidéo