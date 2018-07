Les règles d'or (fiscales) à connaître quand on est jobiste

Lorsqu’on est étudiant, l’été est une période propice pour se consacrer à un job rémunérateur. Les opportunités ne manquent pas pour gagner un peu de sous. De quoi s'acheter du matériel, s’offrir un voyage ou même se payer des études. L’an dernier, près de 450 000 jeunes ont travaillé entre juillet et septembre. Et cette année, on s'attend à une hausse de 5%. Le marché des jobs pour étudiants est prospère, pas seulement pendant la période d’été mais durant toute l'année (+8% en 2017 par rapport à 2016). Car le statut donne de nombreux avantages fiscaux. Intéressant, non ? A condition de connaitre les règles.

Audrey Theys, 23 ans, est étudiante en 3ème année en éducation spécialisée. Tous les samedis, elle travaille en tant que vendeuse dans une sellerie à Perwez. Elle a trouvé ce job via un bureau d’Intérim pour gagner un peu d’argent, à côté de ses études. Mais pas seulement. ‘Je souhaitais acquérir de l’expérience professionnelle et personnelle, parce que selon moi, c’est très important pour la vie future. Aussi parce que je suis passionnée d'équitation et il faut que je participe aux frais que coûtent mes chevaux. Ce n’est pas du tout une corvée de travailler ici’.

Ne pas travailler plus de 475 heures par an

Ne pas travailler plus de 475 heures par an

Ne pas travailler plus de 475 heures par an

Or, Arnaud ne le sait peut-être pas, les étudiants qui travaillent dans l’Horeca bénéficient d’un avantage supplémentaire : en plus des 475 heures, ils peuvent ajouter 50 jours de travail occasionnel par an.

Arnaud Delbauve, 24 ans, est étudiant à l’IAD (Institut des arts de diffusion). Lui, il a choisi de travailler dans un Fast-Food à Louvain-La-Neuve. Son job l’occupe plusieurs jours par semaine. ‘Le but est d’avoir de l’argent tous les mois, comme ça je peux me payer ma nourriture, mon kot etc. Je travaille tout au long de l’année, deux ou trois jours par semaine, même pendant les vacances. C’est un peu comme ma seconde maison, à côté de mes cours’.

Avantages dans l’Horeca : 50 jours en plus par an

Avantages dans l’Horeca : 50 jours en plus par an

Avantages dans l’Horeca : 50 jours en plus par an

Quel impact sur les allocations familiales ? Et pour l'impôt des parents ?

A 19 ans, Joshua Delval, en 7ème mécanique automobile, cumule déjà plusieurs jobs dans l’année. ‘Je travaille dans une animalerie en tant que vendeur et je travaille au service des eaux pour l’entretien de la voierie’.

En ce moment, il est magasinier chez Interforum Benelux. Une société de diffusion et de distribution de livres. Joshua est très utile en cette période d’inventaire. ‘Je fais de la remise en rayon, quand les livres ne sont pas vendus par les marchands, généralement ils reviennent ici. On doit alors les remettre en rayon pour pouvoir les revendre plus tard’.

Jusqu’à ses 18 ans, Joshua recevait ses allocations familiales sans condition. Mais pour continuer à les percevoir jusqu’à ses 25 ans, il ne peut pas travailler plus de 240 heures par trimestre, sauf pendant l’été, où la durée de travail n’est pas limitée.

Mais attention, les revenus des jobistes peuvent avoir un impact fiscal pour les parents. ‘Les parents qui déclarent leur enfant jobiste à charge’, prévient Yannick de Valensard, juriste à Securex, ‘doivent faire attention que leur enfant ne gagne pas trop, sinon, ils ne pourront plus le déclarer à charge et devront payer plus d’impôt. Le plafond est de 3270 euros par an, pour les parents mariés ou cohabitants légaux’. Et il est d’un peu plus de 4000 euros pour les familles monoparentales.

Quoi qu’il en soit, dès qu’ils travaillent, même à l’âge de 16 ans, les étudiants doivent introduire leur propre déclaration d’impôt. Et s'ils ne la reçoivent pas, ils doivent la réclamer. L’avantage est qu’ils ne paieront pas d’impôt si leurs revenus imposables ne dépassent pas le plafond de 7730 euros par an. Au-delà, ils paieront l’impôt ordinaire.

Le décompte en heure facilite grandement les choses.

Depuis un an, il est plus facile de faire ces calculs, car la fiscalité du jobiste a été révisée. Désormais, le temps travail est calculé en heure plutôt qu’en jour. ‘Oui vraiment, ça a aidé’, confirme Nadège Lenssens, responsable des opérations Manpower, à l’agende de Wavre. ‘C’était une demande voulue, attendue, tant pour les employeurs que pour les étudiants. Le décompte en heure, avec la limite des 475 heures par an, facilite grandement les choses. Car auparavant, 4 heures de travail pour les étudiants, revenaient à une journée de perdue ! Or, il arrive souvent qu’une entreprise sollicite des étudiants pour seulement quelques heures’.

De fait, les entreprises font de plus en plus appel aux étudiants (+6% en 2017 par rapport à 2016), car il s’agit d’une main d’œuvre qualitative, en plus d’être fiscalement avantageuse. Dans le même temps, les étudiants sont de plus en plus nombreux à travailler toute l'année et pas seulement l'été (+21% en 2017 par rapport à 2016).

Ainsi, tout le monde semble y trouver son compte.