Les réactions politiques suite à l'attaque de ce matin à Liège

La police de Liège a confirmé que l'homme qui a tiré sur deux policiers sur le boulevard d'Avroy à Liège, ce mardi matin, a été abattu.

Le bilan est lourd : en plus de l'assaillant, deux policiers et un passant ont été tués. On dénombre également deux autres blessés.

L'acte terroriste est privilégié. Une ligne verte est ouverte au 0800/94.000

Les réactions commencent à tomber sur les médias sociaux.

Le Premier ministre Charles Michel a exprimé ses condoléances aux victimes de la fusillade survenue à Liège mardi matin. Charles Michel suit la situation de près, avec les ministres de l'Intérieur Jan Jambon et de la Justice Koen Geens.