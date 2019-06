Les réactions prudentes des partis après la décision du cdH

La décision du cdH d’aller dans l’opposition à tous les niveaux de pouvoir rebat les cartes de la formation des différents gouvernements. Mais la complexité de la situation invite manifestement les autres partis à la prudence dans leurs réactions à cette annonce.

Au niveau wallon, ce départ empêche la mise en place d’un "Olivier", une coalition qui réunit PS, Ecolo et cdH. La décision des humanistes mènerait donc à une coalition rassemblant au minimum le PS et le MR. Ecolo pourrait se joindre à cet attelage mais ne serait pas mathématiquement indispensable. L’autre majorité possible rassemblerait le PS, Ecolo et le PTB. Côté bruxellois, le jeu est moins fermé. Mais le choix du cdH réduit évidemment les coalitions possibles.

Face à cette nouvelle donne, les partis ne se sont pas précipités pour réagir. Le président du PS qui a la main dans les discussions en vue de constituer une majorité en Wallonie s’est contenté de prendre acte de la décision du cdH. Elio Di Rupo estime qu’il n’a pas à porter de jugement sur ce choix.

Du côté d’Ecolo, mis en difficulté par le départ du cdH, la prudence est également de mise. Les écologistes prennent également acte et indiquent à l’agence Belga qu’ils répondraient favorablement aux initiatives des différents informateurs.

Les libéraux ne sont pas plus bavards puisqu’ils évitent tout commentaire à ce sujet.

Inquiétude du côté du CD & V

La décision du cdH vaut aussi pour le gouvernement fédéral a répété Maxime Prévot ce jeudi 6 juin sur "La Première". "Au Fédéral, nous ne pesons plus que cinq modestes sièges sur 150", a rappelé le président du cdH. "Cela veut dire qu’aujourd’hui, le cdH n’est pas en capacité, mathématiquement, ni de contribuer à la constitution de majorités fédérales, ni d’empêcher la constitution de majorités fédérales."

Au micro de "La Première", le président du cdH ne ferme toutefois pas définitivement la porte à une aide de son parti au niveau fédéral en cas de nécessité. "Nous avons le sens des responsabilités. Si, pour pouvoir faire barrage à l’extrême-droite, garantir la stabilité du pays ou la paix communautaire, ou faire évoluer des grandes causes, comme celle du climat, nos cinq modestes voix (à la Chambre) devaient être nécessaires, il est évident que nous répondrions présent dans une démarche que certains ont qualifiée d’union sacrée ou d’union nationale. Mais nos voix pourront être apportées depuis les bancs de l’opposition, sans nécessiter que nous soyons partie prenante d’un gouvernement."

Dès l’annonce du cdH, cette décision a suscité une certaine inquiétude au sein du CD & V, le parti démocrate chrétien flamand, comme en témoignent certaines déclarations parvenues à l’agence Belga, sous couvert d’anonymat. Les deux partis ont déjà séparé leurs destins sous la législature précédente, lorsque le CD & V avait accepté de monter dans la majorité suédoise. Le cdH de Benoît Lutgen avait fermement refusé de gouverner avec la N-VA en 2014. Les relations entre les deux partis frères s’étaient alors refroidies.

Mais les liens entre CD & V et cdH s’étaient resserrés depuis l’arrivée à la présidence de Maxime Prévot. Les deux partis avaient envoyé des signes de convergences à l’approche des élections.

Contacté ce matin par la rédaction, le porte-parole du CD & V, Steffen Van Roosbroeck, renvoie à la courte réaction envoyée à l’agence Belga. "Nous devons avoir du respect pour le choix que pose le cdH. Nous nous présentons également humblement. Nous comptions tous deux (CD & V et cdH, ndlr) sur de meilleurs résultats."