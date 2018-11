Les quantités de cocaïne saisies en Belgique augmentent chaque année depuis 2013

Les quantités de cocaïne saisies sur le territoire belge, et en particulier dans le port d'Anvers, ont fortement augmenté ces dernières années. En 2017, les autorités ont confisqué 44,75 tonnes, contre 6,4 en 2013. Les transports interceptés convoient en outre plus de cocaïne qu'auparavant, ressort-il d'une réponse du ministre de la Justice Koen Geens à une question écrite de la sénatrice Martine Taelman (Open Vld).

Depuis 2013, les quantités de cocaïne saisies augmentent chaque année : 6,4 tonnes en 2013, jusqu'à 9,2 tonnes en 2014, puis 17,4 tonnes en 2015, 30,2 tonnes en 2016 et 44,7 tonnes en 2017. "Cette hausse est également constatée au départ des pays exportateurs de cocaïne vers Anvers (30 tonnes en 2016 et plus de 40 tonnes en 2017)", a pointé Koen Geens.

Une quantité plus grande mais moins de saisies

Alors que la quantité interceptée augmente d'année en année, le nombre de saisies est lui passé de 168 à 102 entre 2013 et 2017, ce qui indique que la quantité moyenne de cocaïne transportée augmente. En 2017, 12 saisies de plus d'une tonne ont été opérées, un record.

Cette augmentation s'explique principalement par la hausse de la production mondiale, surtout en Colombie, selon le ministre de la Justice. L'"attractivité" du port d'Anvers pour les organisations criminelles qui veulent écouler leur marchandise en Europe réside notamment dans "le caractère accommodant du port concernant le traitement des marchandises et dans les contacts directs qu'entretient Anvers avec les pays producteurs". Face à cette situation, ce sont surtout des partenariats internationaux renforcés qui permettent aux services de police et de douane de mieux repérer les transports suspects.

Hausse de l'ecstasy et chute de l'opium

Outre la cocaïne, le nombre de pilules d'ecstasy saisies a par ailleurs explosé: 37.152 en 2013, contre 491.183 en 2017. Pour l'opium, 1,1 tonne a été interceptée l'année dernière, contre 17 kg seulement pour la période comprise entre 2013 et 2016.

Après une baisse des quantités de marijuana saisies (14,8 tonnes en 2013 jusqu'à 686 kg en 2016), ce nombre est reparti à la hausse en 2017 avec 946 kg. Enfin, la même évolution est constatée pour le khat: de 2,03 tonnes en 2014, les quantités confisquées ont diminué jusqu'à 941 kg, puis augmenté à nouveau en 2017 avec 2,3 tonnes.