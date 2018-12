Les psychologues veulent être payés plus et argumentent : cela rapporterait gros à la société

Dans une carte blanche publiée dans le quotidien flamand De Morgen, 5 professeurs de psychologie jettent un pavé dans la mare. Ils estiment que les honoraires de psychologue sont insuffisants et leur imposent des cadences infernales pour avoir un salaire décent. Catherine Choque, la présidente de l’Union Professionnelle des Psychologues Cliniciens Francophones le confirme: "Pour pouvoir joindre les deux bouts, on devrait certainement demander minimum 75€ la consultation. Moi, à Bruxelles, je demande 50€ la consultation individuelle de 45 minutes. On doit payer notre propre supervision, nos propres formations, il y a plus de la moitié qui part aux contributions, aux cotisations sociales, etc... "