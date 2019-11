Les provinces wallonnes de plus en plus serrées sur le plan financier

Aujourd’hui, 25.000 personnes, enseignants compris, sont employées par les provinces en Wallonie. Et pourtant, dans les cinq provinces, le constat est le même, les charges sont de plus en plus nombreuses et les moyens de moins en moins importants.

Le Fonds des Provinces est l’une des principales sources de recettes. Mais au fil des années, ce Fonds géré par la Région wallonne, ne cesse de baisser. Pour la province de Hainaut, la part octroyée est passée de 64 millions en 2012 à 50 millions aujourd’hui. Et les provinces d’expliquer qu’elles doivent aussi assumer notamment le coût des pensions pour leurs agents contractuels et qu’en termes de rentrées, si le gouvernement wallon confirme pour 2024 une baisse du précompte immobilier, cela signifiera encore des moyens en moins.

Pour les responsables provinciaux, c’est un peu la nouvelle tuile. En septembre dernier, l’accord du nouveau gouvernement wallon décide d’octroyer au plus tard pour 2024 le coût des zones de secours aux provinces. Pour l’instant, ce sont les communes qui les financent mais pour les soulager financièrement, cette charge passera dans le giron des provinces.

Coût des zones de secours

Pour Serge Hustache, député provincial du Hainaut, en charge du budget, c’est un coût considérable. "Pour notre province qui compte trois zones de secours, le coût au bas mot est estimé à 81 millions. A ce stade, on ne voit pas comment on pourrait dégager cela puisque dans notre budget, nous ne disposons pas, entre les recettes et les dépenses, d’un reliquat nécessaire pour assumer un tel montant."

Et, face à ce coût, les responsables provinciaux demandent notamment au fédéral d’assurer et d’assumer ses responsabilités en matière de secours. Jusqu’à présent, des premiers contacts ont été établis avec le nouveau gouvernement wallon, sans plus.

Mais Serge Hustache a un espoir : "On peut espérer un dialogue, une prise de conscience. On ne peut pas être au bout de la chaîne lorsque l’Etat fédéral est défaillant et quand les communes ont des problèmes financiers." Et le paradoxe est là, en transférant le coût des zones de secours des communes aux provinces, on garantit un avenir aux provinces mais financièrement, au fil des années, leurs moyens pour fonctionner normalement se réduisent de plus en plus.