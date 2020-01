Les programmes de la VRT seront adaptés lundi en raison de la grève

La grève prévue lundi prochain, 27 janvier, par les trois syndicats au sein de la VRT entraînera une modification de la programmation télévisuelle et radiophonique du groupe public flamand.

À la télévision, la chaîne publique néerlandophone ne programmera que des rediffusions à l'exception de la série populaire Thuis et d'une version courte du journal télévisé sur la Een et , sur Canvas, il n'y aura pas les émissions de décryptage de l'actu Terzake et De Afspraak. À la radio, les auditeurs ne pourront entendre que de la musique et un bulletin d'informations raccourci toutes les heures. L'offre en ligne quant à elle proposera moins d'articles, a annoncé lundi soir la VRT.

Le gouvernement flamand a décidé lundi de remercier le CEO de la VRT, Paul Lembrechts, en raison d'une "profonde crise de confiance" qui sévissait au sein de la direction de la radio-télévision publique flamande.

Les syndicats ont aussitôt dénoncé une décision "inacceptable". Pour eux, Lembrechts s'est clairement mouillé en s'opposant aux économies drastiques que le gouvernement flamand veut imposer à la VRT.