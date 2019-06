Les professeurs d’universités sont-ils intouchables ?

A l’ULB les accusations de harcèlement à l’encontre de professeurs en dentisterie ont été révélées ces derniers jours, humiliations publiques, insultes racistes et même violences, les accusations sont graves et certaines sont même étayées par des vidéos. Suites aux révélations, deux professeurs ont déjà été suspendus et le recteur de l’ULB, Yvon Englert a présenté des excuses aux élèves victimes de ces méfaits ces dernières années et il reconnait qu’il y a eu des manquements de la part de l’université. De nombreux témoins affirment aujourd’hui que les faits ne sont pas neufs, qu’ils avaient déjà été rapportés aux autorités mais qu’aucune sanction n’a jamais été prise !

Comment fonctionne le contrôle des professeurs d’universités ? Sont-ils contrôlés et évalués comme leurs collègues du secondaire et du fondamental ou au contraire peuvent-ils donner cours comme bon leur semble dans leurs auditoires ? Les étudiants sont-ils réellement entendus par les autorités académiques lorsqu’ils se plaignent ? Le type d’enseignement en écoles supérieures et en universités favorise-t-il une toute puissance des professeurs qui, contrairement à leurs collègues du secondaire, ne sont pas tenus par des résultats de réussite de leurs étudiants ?

Débat Première 100% Bruxelles organise un débat ce vendredi autour de ces questions avec Chems Mabrouck, présidente de la FEF, Julien Nicaise, administrateur de l’ARES (Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur) et Nathalie Vaeck, vice-rectrice de l’ULB en charge de l’enseignement, aux apprentissages et à la qualité.