Les préformateurs Paul Magnette et Bart De Wever attendus au Palais ce lundi

Les deux préformateurs royaux, les présidents du PS et de la N-VA, Paul Magnette et Bart De Wever, sont attendus ce lundi à 11h00 au Palais royal pour faire rapport au roi Philippe de leur mission après avoir constaté vendredi leur échec à lancer de véritables négociations en vue de former un nouveau gouvernement, près de quinze mois après les élections fédérales du 26 mai 2019.

Les présidents du principal parti de chaque rôle linguistique ont fait savoir vendredi qu'ils étaient prêts à jeter l'éponge et à demander au souverain de les décharger de la mission qu'il leur avait été confiée le 20 juillet dernier.

Paul Magnette et Bart De Wever devraient proposer au Roi que d'autres - selon toute vraisemblance les libéraux et/ou les écologistes - prennent le relais.

Les familles libérale (Open Vld et MR) et écologiste (Ecolo et Groen) avaient exprimé ensemble jeudi, à la surprise générale, leur "inquiétude" quant aux projets de réforme institutionnelle contenus dans la note des deux préformateurs socialiste et nationaliste. Ils avaient demandé aux missionnaires royaux "de la clarté au sujet de la coalition qui a leur préférence et de faire le choix de solutions stables et solides".

Jusqu'alors, Paul Magnette et Bart De Wever étaient parvenus à rassembler une "bulle de cinq" partis disposés à entamer des discussions en vue de former éventuellement un nouveau gouvernement fédéral. Cette bulle comprenait le PS, le sp.a, la N-VA, le CD&V et le cdH. Elle ne disposait toutefois que de 69 sièges sur les 150 que compte la Chambre. L'appoint d'au moins un parti supplémentaire était donc nécessaire.

Plusieurs partis, dont l'Open Vld, le PS, le MR et le cdH ainsi que Groen, ont indiqué vendredi, après l'aveu d'échec des deux préformateurs qu'ils restaient disponibles, sans guère d'autre précision sur la formule à adopter.

Le week-end n'a guère apporté de nouvelles informations. Aucun contact formel n'a eu lieu, a indiqué dimanche une source. Une autre n'a pas constaté "beaucoup de mouvement".