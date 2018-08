Les policiers sont-ils abandonnés par le politique ?

"Il faut arrêter d'avoir une calculette à la place du cerveau. Ce qui s'est passé est un événement de plus. Il vient s'ajouter au sentiment d'abandon que les policiers vivent de la part du gouvernement. On en a marre des belles paroles. On veut des actes et un réel soutien de la part du monde politique que nous n'avons plus depuis très longtemps." Cette phrase est signée Thierry Belin, secrétaire national du Syndicat national du personnel de police et de sécurité (SNPS) dans La Libre. Il réagissait à la mort d’un policier à Spa, tué d’une balle dans la tête.

Vincent Gilles qui dirige un autre syndicat, le SLFP Police, est moins dur mais néanmoins critique. Il pointe des incohérences de la part du gouvernement. Il fustige les économies réalisées et les changements attendus en matière, entre autres, de pensions.

L’autre aspect de la colère des syndicats policiers, c’est la répression envers les actes de violences contre les policiers. Une répression jugée insuffisante. Alors que pourtant les statistiques des dix dernières années démontrent une tendance à la baisse du nombre de faits enregistrés pour coups portés à un fonctionnaire de police.

Les policiers sont-ils effectivement abandonnés, délaissés par le politique ?

Bertrand Henne reçoit autour de la table de "Débats Première" ce mercredi 29 août dès 12h30, sur La Première, Carlo Medo, président national du Syndicat national du personnel de police et de sécurité (SNPS) et Philippe Goffin, député fédéral MR, président de la Commission Justice.