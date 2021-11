Les policiers font-ils de l'entrave méchante à la circulation? "Il n'y a pas 36 façons d'attirer l'attention"

Les policiers qui bloquent les routes pour protester contre leur statut ne risquent-ils pas un recours en justice après la condamnation de plusieurs membres de la FGTB pour entrave méchante à la circulation quand ils avaient bloqué un pont à Liège ?

Vincent Gilles, président du SLFP-Police estime qu'il faut "s'intéresser aux faits de la cause, pour voir si, par exemple, dans nos propres activités, nous sommes dans une situation similaire à celle-là. En tant que responsable syndical, il n'y a pas 36 façons d'attirer l'attention, que ce soit des citoyens d'abord et des politiques ensuite".

"On a manifesté pacifiquement"

Est-ce que leur statut de policier, finalement, ne les favorise pas dans les actions menées?

"La gestion de l'espace public est une réalité et donc quand une corporation et un groupe décident de manifester, les policiers qui encadrent cette manifestation veillent à cette négociation et cet espace négocié. Ce qui vaut pour les uns vaut pour les autres, estime Vicent Gilles. Je rappelle quand même qu'on n'a cassé aucune vitre. On n’a mis le feu à aucune voiture, on n’a retourné aucun véhicule, on a manifesté effectivement extrêmement pacifiquement. Maintenant, il est clair que si le monde politique n'entend pas notre message, je pense, effectivement qu'un moment donné, peut-être y aura-t-il des actions plus dures".

Pour Vincent Gilles, les policiers sont : "Jusqu'à preuve du contraire, nous ne sommes pas les seuls à manifester et nous ne sommes pas les seuls à manifester de cette manière-là, c'est à dire en créant que des troubles de circulation au sein de Bruxelles, qui est une ville qui recueille environ 900 manifestations par an, ce qui signifie que ce qui est autorisé est possible pour les citoyens l'est aussi, évidemment, pour des policiers qui manifestent. Une fois pour toutes, arrêtez de croire que nous sommes une profession qui est privée de droit".

Mais les policiers ne se trompent-ils pas de cible en bloquant la circulation comme ça tous les matins ? "On pourrait le croire effectivement, et on pourrait donc le dire, admet Vincent Gilles. Mais à la vérité, non. Nous sommes tous concernés par le problème, car effectivement, le problème n'est pas qu'une seule revalorisation barémique, comme certains de mes collègues l'expriment un peu maladroitement. Le problème est bien plus important. C'est tout simplement le service policier à la population qui est en danger par le fait que, par exemple, il y a cinq ans, nous avions au moins 14 000 personnes qui se présentaient en début de sélection, tandis que maintenant, elles ne sont plus que 8000. Ce qui signifie que le nombre de personnes qui seront incorporées à l'Académie dans les années futures va aller en diminuant".

Un métier qui n'attire plus

Le métier de policier n'attire plus, et "C'est donc l'attractivité du secteur policier, du métier de policier qui est en jeu pour un service policier digne de ce nom dans le futur. C'est ça, la question. Alors oui, effectivement, je peux comprendre que des personnes admettent difficilement, voire soient particulièrement énervées, d'avoir été bloquées, retenues pendant 35 minutes, une heure. Oui, c'est vrai, mais dans 5 ans, quand il n'y aura plus d'équipes policières dans les rues la nuit, qu'en diront-elles ?"

Et ce d'autant que la nouvelle réunion de concertation jeudi soir entre syndicats et autorités n'a pas vraiment débouché sur des avancées: "C'était une pantalonnade, ni plus ni moins. Une moquerie. On se moque de nous bien sûr, mais au-delà de nos égos personnels, on se moque des 50 000 membres du personnel du secteur. Et quelque part, on se moque de la société qui nous entoure. Parce que quand on leur dit "oui, mais si vous ne revalorisez pas le métier, si vous ne le rendez pas enfin attractif, nous n'aurons plus de policiers ou en tout cas beaucoup moins et beaucoup trop peu dans les quelques 5 à 10 années qui viennent", on sourit. Voilà la réponse qu'on a"

La ministre de l'Intérieur était d'ailleurs aux États-Unis: "Elle avait une mission qui était sans doute planifiée depuis bien longtemps, on ne peut pas le lui reprocher. Mais le problème, c'est qu'on a un peu l'impression que c'est pour elle une visite touristique avec des smileys et des photos où je suis devant la Maison-Blanche, etc. Et à notre égard, aucun signe. Ses représentants sont incapables de nous dire s'ils ont un mandat ou non".