Les polices locales demandent plus de moyens pour être plus proches des citoyens. C'est le plaidoyer qui ressort des recommandations de la Commission permanente de la police locale (CPPL), qui a présenté vendredi son mémorandum pour la prochaine législature aux décideurs politiques, à l'occasion d'un congrès tenu à Namur.

Le document met notamment en avant la nécessité de préserver et consolider la spécificité principale de la police locale, à savoir la proximité. Pour cela, la CCPL demande un renforcement de l'appui délivré par la police fédérale, afin que les antennes locales puissent remplir correctement l'ensemble de leurs missions.

La Commission demande également que plus de moyens soient libérés afin d'éviter un transfert de charges, ainsi qu'une diminution des charges administratives, ce qui permettrait une meilleure présence sur le terrain.

"C'est important que nous puissions pleinement jouer notre rôle prioritaire, qui est aussi la base de la réforme", a souligné Olivier Libois, chef de corps de la police de Namur et vice-président de la CCPL. "Les communes ont un budget qu'elles consacrent à la sécurité, mais ce n'est pas suffisant. L'Etat fédéral doit revoir ses subsides à la hausse si on veut une police locale de qualité, présente en nombre", a-t-il ajouté.

"Ce mémorandum est très important et mérite du respect", a réagi le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur Pieter De Crem (CD&V). "J'en prends note et j'en tiendrai compte dès maintenant en affaires courantes, mais aussi et surtout pour préparer la prochaine législature".

Les recommandations du mémorandum sont le résultat d'un séminaire de deux jours tenu en mai 2018, en présence de tous les chefs de corps des polices locales du pays. Près de 150 propositions ont été formulées et le document doit servir de ligne directrice aux décideurs politiques pour la période 2019-2023.

La CCPL y demande par exemple aussi la révision et l'évaluation de plusieurs directives et circulaires pour faciliter son travail. Elle souhaite en outre être plus impliquée dans les processus décisionnels auprès des autorités.

En complément, l'augmentation de la capacité opérationnelle apparaît comme une priorité. Cela implique la création d'un cadre réglementaire pour le recrutement de volontaires ou encore le renforcement du partenariat avec la sécurité privée, plaide la Commission.

Le développement d'une véritable politique de gestion des ressources humaines moderne et attractive, la mise en place d'un système de crédit-temps et la facilitation du processus de recrutement de personnel de remplacement font également partie des recommandations.

En sus, la profession de policier devrait être reconnue comme métier pénible et l'anonymat des agents mieux préservé, estime la CCPL. Les violences commises à l'égard des policiers devraient, quant à elles, être plus sévèrement condamnées et leur fins de carrières mieux aménagées.

L'innovation technologique apparaît également comme un levier à travailler, que cela soit au travers de la digitalisation ou encore de la création d'un centre de connaissance et d'expertise dédié. Il en va de même pour l'investissement dans la formation et le développement des compétences, jugé insuffisant.

En termes de financement, il faut enfin noter la demande d'un soutien budgétaire régional à la police locale dans la réalisation des missions relevant directement des compétences des régions.

