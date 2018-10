Di Rupo, Chastel, Marghem, Firket: les plus grands perdants de ces élections 2018 en Wallonie et les plus belles progressions

Les plus gros losers de ces élections 2018 en Wallonie et les plus belles progressions - © Tous droits réservés

On l'a déjà dit à plusieurs reprises, il y a plusieurs grands gagnants à ces élections communales 2018, et il s'agit avant tout d'ECOLO et du PTB, que ce soit en termes de progressions de nombres de sièges, de présences dans différentes communes, voire de mayorats pour ECOLO. Les autres partis perdent tous un peu de plumes à un niveau ou à un autre. Mais indépendamment des résultats des listes elles-mêmes, il y a aussi de grands perdants à cette élection, que ce soit dans les faits: un mayorat raté ou dans les chiffres: des voix de préférence en berne. Nous avons relevé parmi les scores personnels des candidats les plus grosses progressions mais aussi les plus grosses chutes en voix de préférence entre 2012 et 2018.

Les plus belles progressions