Les plaintes au Médiateur fédéral liées au chômage ont explosé en 2020

Le Médiateur fédéral a ouvert 7544 dossiers en 2020, soit 10% de plus par rapport à 2019. En raison de la crise sanitaire, les plaintes liées au chômage ont explosé, annonce l’institution indépendante qui traite les plaintes des citoyens vis-à-vis des administrations fédérales dans un communiqué de presse mercredi alors qu’elle a rendu public son rapport annuel 2020 et l’a remis à la Chambre des représentants.

Cette augmentation de 10% – et même 20% par rapport à 2018 – s’explique en grande partie par la crise du coronavirus qui a poussé de nombreux citoyens à faire appel aux services publics, précise le Médiateur fédéral. Sur les 7544 dossiers ouverts, 1898 concernaient une demande d’information et 5646 étaient des plaintes.

"En 2020, les citoyens se sont principalement plaints des trop longs délais dans lesquels les services publics répondaient à leur demande ou prenaient une décision. Dans 85% des plaintes fondées qu’il a reçues, le Médiateur fédéral a obtenu une solution aux problèmes des citoyens", ajoute-t-il.

Longs délais d’attente, CAPAC inaccessible, syndicats submergés,…

En 2020, il a reçu près de 1300 plaintes concernant les allocations de chômage – contre 65 l’an dernier -, ce qui constitue de loin un record, souligne-t-il. Les citoyens se plaignaient des problèmes de paiement des allocations, des longs délais d’attente et du manque d’accessibilité de la CAPAC et des syndicats submergés par les demandes, détaille-t-il encore.

"Compte tenu des circonstances exceptionnelles et de la situation financière souvent précaire des citoyens au chômage, découragés et frustrés par leurs nombreuses démarches, nous avons joué notre rôle d’intermédiaire externe et indépendant. Par la médiation, nous avons pu rétablir la communication et aider de nombreux citoyens", indique Jérôme Aass, Médiateur fédéral.

Le Médiateur fédéral a rappelé ses recommandations : des services accessibles et humains ; une inclusion digitale ; de l’attention pour les groupes vulnérables et faire des droits fondamentaux de chaque citoyen une réalité quotidienne.

Ce rapport 2020 est le premier rapport annuel des deux médiateurs actuels Jérôme Aass et David Baele qui ont succédé à Catherine De Bruecker et Guido Herman. Ils dirigeront ensemble l’institution pour les six prochaines années.