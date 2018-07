Les piscines ne peuvent interdire le burkini pour raison d'hygiène ou de sécurité

Une piscine publique ne peut interdire aux baigneuses le port du burkini pour des raisons d'hygiène ou de sécurité, affirme le tribunal de première instance de Gand dans deux de ses jugements, selon les journaux du groupe Mediahuis.

Interdire cette pièce de bain couvrante pour des raisons d'hygiène ou de sécurité n'est pas justifié, l'administration flamande elle-même ayant fourni des preuves scientifiques qu'il n'y avait pas de problèmes dans ces domaines.

Le centre interfédéral pour l'égalité des chances, Unia, avait déjà fait savoir à la Ville d'Anvers qu'il ne voyait aucun fondement juridique à une telle interdiction. Il avait déjà par le passé appelé à faire l'équilibre entre liberté de religion et égalité homme-femme dans ce débat. "Le burkini peut être perçu comme un vêtement avilissant ou comme un vêtement permettant à ses utilisatrices de participer à une activité sportive", rappelait-il encore en 2015.

A Gand, les piscines communales Ter Wallen (Merelbeke) et Van Eyck devront adapter leur règlement, même si des appels sont introduits dans les prochains jours.

"Une provocation volontaire"

Si la commune de Gand du bourgmestre sp.a Daniel Termont est la première visée, c'est bien du côté de la N-VA que sont venues les premières réactions à ces jugements. "Combien de personnes musulmanes sont demandeuses" du burkini, demande ainsi la secrétaire d'État à l'Egalité des Chances Zuhal Demir (N-VA), pour qui ce vêtement représente "une provocation volontaire" contre l'égalité. Le secrétaire d'État à l'Asile et la Migration Theo Francken (N-VA) s'est lui aussi fendu d'un tweet anti-burkini.

A Anvers, l'échevin N-VA Fons Duchateau a assuré que le jugement de la justice gantoise ne changerait rien à l'interdiction qui prévaut dans les piscines communales. Un dossier judiciaire est là aussi pendant et l'échevin compte y faire valoir le point de vue selon lequel une interdiction du burkini ne doit pas être fondée sur l'hygiène et la sécurité, mais "parce que nous n'en voulons pas en fonction de nos normes et valeurs sociétales", a-t-il dit, sans préciser les moyens qu'il compte invoquer.

Dans l'opposition, Groen a souligné combien la N-VA allait utiliser ce dossier pour détourner l'attention d'autres sujets comme le déficit budgétaire du Fédéral. "Combien de fois la N-VA va-t-elle encore utiliser cette ficelle", demande le député bruxellois Bruno De Lille sur Twitter. "Allons-nous convenir cette fois-ci que nous ne tomberons pas dans le panneau? "