Les pertes humaines et les dégâts auraient pu être limités lors des inondations, selon le cdH François Desquesnes

Mais le système wallon lui aussi finit par s’agiter. Selon le député cdH François Desquesnes qui a visé les relevés, dans la nuit du 12 au 13 juillet, Hydromax chatouille les seuils de pré-alerte. Le 13 à 19h00, il s’affole pour de bon et à 21h00, ses alertes dépassent déjà celles des crues spectaculaires de 1998. Pourtant, rien ne bouge.

En début de semaine, le premier avertissement était venu, lancé par le système EFAS . Mais le Service Public de Wallonie qui se fie davantage à Hydromax , son propre modèle, n’a pas été particulièrement alarmé par ces prévisions. Les responsables auditionnés jusqu’ici au Parlement wallon expliquent qu’il y a quantité d’outils disponibles et que le leur vaut bien les autres.

Y a-t-il eu des défaillances de la Région wallonne dans la gestion des alertes de crues en juillet dernier ? C’est la question que pose le député d’opposition François Desquenes. Il a parcouru les données reçues par le service hydrologique du SPW. Incompréhensible que l’alerte n’ait pas été donnée beaucoup plus tôt, dit-il, surtout avec les informations dont on disposait.

… sans susciter d’alerte

Les ingénieurs de garde ne déclenchent aucune alerte, aucune pré-alerte non plus. Pourquoi ? C’est la question qui leur est posée ce vendredi. Ils sont entendus par les commissaires du Parlement wallon à huis clos. Sans public, vraisemblablement pour ne pas interférer avec l’enquête que mène aussi la justice.

La direction était informée

Si l'on ne peut entendre les réponses des ingénieurs en poste cette nuit-là, en revanche, l’audition de leur hiérarchie devrait être publique. Elle ne manquera pas d'intérêt. En effet, on constate que, sans doute inquiété par les premiers soubresauts d’Hydromax, ce soir-là, la direction mobilise l’Inspecteur général du Département. Il n’y aura pourtant pas davantage de réactions.

Que faisait donc le service hydrologique ?

On aimerait savoir pourquoi ni la pré-alerte, ni l’alerte n’ont été données plus tôt. Les responsables ont-ils déjà été confrontés à des informations aussi inquiétantes qui s’étaient révélées ensuite infondées ? Ont-ils été submergés par des données trop nombreuses pour être démêlées ? Ont-ils été inattentifs ou occupés à d'autres tâches durant la soirée et la nuit du 13 juillet ?

Le tocsin bien trop tard

Quand le niveau d’alerte des crues spectaculaires de 1998 est atteint, il est 20 heures. Pourtant, apparemment, le SPW reste zen.

Le branle-bas ne sera décrété que le lendemain matin, à 6h01, dix heures plus tard. Un temps précieux aura été perdu dans des circonstances où chaque heure compte.