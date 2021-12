Les pays du Benelux veulent assurer une couverture 5G transfrontalière stable

Les pays du Benelux ont conclu un accord afin d'unir leurs forces pour réaliser des connexions 5G transfrontalières stables dans le même cadre technique, annoncent-ils mercredi. En tant que présidente du comité de ministres du Benelux, la ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès a signé cette recommandation Benelux, qui découle d'une concertation entre les ministères télécom, les régulateurs et le secteur.

Une bonne couverture transfrontalière et un transfert stable du signal 5G sont d'une grande importance pour l'économie et l'industrie, mais aussi pour les consommateurs et les citoyens, soulignent les partenaires. De plus en plus, les appareils et les équipements seront directement reliés à l'internet afin de fonctionner de manière autonome et "intelligente".